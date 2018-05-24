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Эксперты прогнозируют рост ВВП на 4% при инвестициях в технологии

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Для уверенного экономического роста России нужно сделать приоритетом технологическое развитие, говорится в докладе НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Известия».

Увеличение расходов на исследовательские работы с нынешних 1,1% до 2,1% ВВП к 2030 году позволит обеспечить темпы роста экономики не ниже 4%. Это поможет России осуществить переход в группу ведущих стран по показателю наукоемкости экономики.

Бюджетные траты нужно увеличить в два раза, а расходы бизнеса — в 4,8 раза, отмечается в документе. В результате доля негосударственного финансирования науки составит порядка 52,7%.

Для реализации технологического рывка необходимо переформатировать систему высшего образования и подготовки научных кадров, уверены в НИУ ВШЭ. Таким образом, капитал знаний и инновации станут основными источниками роста.

Подробнее — в материале «Известий»:

Технологии для ВВП

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