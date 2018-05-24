Технологии для ВВП

Российская экономика будет расти ежегодно на 4% с 2030 года, если уже сейчас начнется реализация поручения президента по технологическому развитию, говорится в докладе НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Известия». Однако для этого расходы на научные исследования и разработки нужно увеличить с 1,1% до 2,1% ВВП к 2030 году. Причем больше половины этих средств должны поступить от бизнеса.

Для уверенного экономического роста России нужно сделать приоритетом технологическое развитие. Увеличение расходов на исследовательские работы с нынешних 1,1% ВВП до 2,1% ВВП к 2030 году позволит обеспечить темпы роста экономики не ниже 4%. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ о технологическом прорыве. Это обеспечит России переход в группу ведущих стран по показателю наукоемкости экономики.

В частности, для технологического рывка необходимо увеличение расходов на науку: как государственных, так и частных. Бюджетные траты нужно увеличить в два раза, а расходы бизнеса — в 4,8 раза, отмечается в документе. В результате доля негосударственных источников финансирования науки составит порядка 52,7%.

В докладе отмечается, что рост финансирования науки повысит эффективность деятельности организаций и работников. Также расширятся предпринимательский и вузовский сектора науки, будет создана и внедрена система стимулирования их саморазвития.

Для реализации технологического рывка необходимо переформатировать систему высшего образования и подготовки научных кадров, уверены в НИУ ВШЭ. Студенты должны приобретать знания, которые окажутся востребованы в возникающих и развивающихся научно-технологических областях, а также в новых секторах экономики.

В случае осуществления технологического рывка удельный вес организаций, осуществляющих инновации, повысится к 2030 году до 18,4% с нынешних 9,2%. Расширение международной кооперации и развитие компетенций, необходимых для реализации технологических прорывов, позволят сформировать конкурентоспособные на мировом уровне сегменты высокотехнологичных производств и экономики знаний, подчеркивается в докладе. Таким образом, капитал знаний и инновации станут основными источниками роста экономики.

Задачи по осуществлению технологического рывка президент Владимир Путин ставил в послании Федеральному собранию в марте. Позднее они вошли в новый майский указ главы государства. В частности, он поручил увеличить количество организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50%. Также перед правительством стоит цель по внедрению цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Рост экономики на уровне 4% к 2030 году — достижимая цель и без технологического рывка, считает доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Никита Моисеев. По его словам, после включения России в технологическую революцию экономика сможет расти на 6–7% в год.

Для технологического рывка правительству действительно необходимо в разы увеличить расходы на науку и исследовательские работы, считает доцент РАНХиГС Галина Кузнецова. По ее словам, деньги в бюджете на увеличение расходов есть, однако остается под вопросом, сможет ли правительство действительно наращивать траты для технологического рывка.

В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на вопрос «Известий» о вкладе технологического прорыва в экономический рост.

Реализация технологического прорыва повысит конкурентоспособность экономики и рост благосостояния граждан. Экономика и общество в России станут более «наукоориентированными», будет обеспечен рост спроса на результаты науки, технологий и инноваций, подчеркивается в докладе. Однако если поручения президента по технологическому развитию будут реализованы лишь частично, темпы роста экономики в 2030 году составят всего 1,8% вместо возможных 4%, отмечается в исследовании.