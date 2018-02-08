Эксперты Кудрина предложили ускорить рост ВВП реформой судов

Реформа судебной системы России позволит ускорить рост экономики страны на 1–2 процентных пункта. Для этого нужно, во-первых, уменьшить среднее число дел на одного судью и повысить зарплаты рядовым сотрудникам. Во-вторых, для ФНС и ПФР увеличить минимальный размер требований для исков, а для юрлиц — поднять госпошлину за их подачу. Такие предложения содержатся в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомились «Известия». Эти нововведения могут приносить в казну дополнительно несколько десятков миллиардов рублей в год. Эксперты признают необходимость реформы: она привлечет в страну больше иностранных инвестиций.

Темпы роста российской экономики сдерживаются из-за несовершенства судебной системы, поэтому необходимо провести ее реформу, убеждены эксперты ЦСР. В своем докладе «Предложения по совершенствованию судебной системы» они выступают прежде всего за снижение нагрузки на судей за счет снижения числа поступающих исков.

— Сейчас Россия теряет 1–2 процентных пункта ВВП от несовершенства судебной системы. Предложенные меры компенсируют эти потери. Если доверие к судебной системе повысится, то это приведет к дополнительному росту ВВП от притока иностранных инвестиций в нашу страну, — считает один из авторов доклада, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев.

В среднем мировой, районный, верховный и арбитражный судьи рассматривают каждый по 3,7 дела в день. Для снижения нагрузки на судей предлагается ужесточить основания для подачи исков к россиянам со стороны налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда (ПФР). Сейчас минимальный долг гражданина должен составлять 3 тыс. рублей, чтобы ФНС и ПФР могли требовать возмещения в судебном порядке. В ЦСР эту сумму предлагают увеличить до 10 тыс. рублей, а лучше — до средней зарплаты по региону (в последнем случае количество гражданских дел сократится на 25%). Эффективность судебной системы и правда повысится, если сократится среднее количество дел на одного арбитра, уверена профессор РАНХиГС Светлана Бошно.

Это приведет и к уменьшению расходов на администрирование налоговых и пенсионных платежей. «Экономия от этого составит 1 млрд рублей, а реформа полностью окупится уже на третий-четвертый год», — говорится в документе.

Также в ЦСР считают необходимым повысить пошлину за подачу иска юрлицами с нынешних 4300 рублей до 10% от суммы, которую хотят взыскать с гражданина. Мера позволит принести бюджету дополнительные 70 млрд рублей. Ведь только от одних коммунальщиков за год в суды поступает 2,6 млн заявлений, а от банков — еще 3,9 млн. В крупных банках «Известиям» рассказали, что увеличение пошлины за подачу иска их не остановит и они продолжат обращаться в суд за взысканием долгов с клиентов.

Госпошлину же для граждан в ЦСР предлагают не менять (ее средний размер составляет не менее 300 рублей).

Аналитики центра Алексея Кудрина также предлагают проиндексировать зарплаты работникам судебного аппарата до средней по региону. На это потребуется 25 млрд рублей. А вот судьям зарплаты повышать не надо, убеждены в ЦСР. Там «Известиям» рассказали, что в среднем работники судебных аппаратов получают 15–25 тыс. рублей в месяц. Кирилл Титаев отметил, что повышение уровня оплаты труда рядовых сотрудников сократит разрыв в заработке с судьями с текущих 4–6 раз до 2,5–3,5 раза. Средняя зарплата судьи, по его словам, составляет сейчас 90–110 тыс. рублей.

Замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, что предложенная ЦСР реформа действительно ускорит рост экономики на 1–2 п.п.

— Я считаю, что зарплаты судьям тоже надо увеличить. А так мы сейчас на 100–110-м месте в рейтинге Всемирного экономического форума по судебной системе, — констатировал Валерий Миронов.

В ЦСР предлагают менять не только судебную, но и пенсионную систему, нужно провести реформу госуправления и снизить долю государства в экономике. Всё это позволит разогнать экономический рост до 4%.