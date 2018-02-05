За обжалованием — в другой город

Правительство поддержало идею территориально отделить друг от друга суды общей юрисдикции, выносящие решения и пересматривающие их. Соответствующее заключение на проект Верховного суда направлено в Госдуму. В нижней палате проект в первом чтении обещают рассмотреть уже в феврале. Ранее эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин, отметив, что создание новых судов откроет дополнительные возможности для обжалования судебных решений и повысит их независимость.

Проект ВС о реформе судоустройства поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказал «Известиям» источник, знакомый с результатами обсуждения. Документ предусматривает создание пяти окружных апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции по аналогии с арбитражными. Идея заключается в том, чтобы вышестоящие суды были территориально отделены от нижестоящих. Сейчас пересмотр постановлений производится, по сути, в рамках региона, а областные суды могут выполнять роль первой, апелляционной и кассационной инстанций.

Ранее эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что создание новых судов откроет дополнительные возможности для обжалования судебных решений, они «будут образованы по экстерриториальному принципу, что позволит повысить их независимость».

Новшества будут «способствовать обеспечению реализации конституционных принципов самостоятельности судов и независимости судей, а также решению задачи по оптимизации нагрузки на суды различных уровней», сочли в правкомиссии. Там обратили внимание на то, что реализация предложений «потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета». По мнению ВС, реформа обойдется стране в 4,4 млрд рублей, причем 3 млрд из них — дополнительные средства из бюджета.

Согласно проекту, большинство новых судов должны разместиться в городах, которые не являются административными центрами федеральных округов. Например, кассацию предлагается расположить в Москве, Калуге, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке. По проекту Первый кассационный суд в Калуге будет рассматривать жалобы на решения Московского, Нижегородского, Пензенского и ряда других областных судов. Во Втором апелляционном суде (Санкт-Петербург) будут обжаловаться решения Мосгорсуда и дела городского суда Северной столицы, а также Свердловского, Тюменского, Курганского и еще нескольких облсудов.

С местом дислокации Первого и Третьего апелляционных судов ВС точно не определился, следует из проекта. Первый предлагается разместить либо в Иваново, либо в Воронеже, Третий — в Сочи либо в Краснодаре. На этот пробел обратила внимание правкомиссия, заявив, что отсутствие конкретики «не соответствует принципу правовой определенности».

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») сообщил «Известиям», что Госдума планирует рассмотреть проект в первом чтении в феврале. По его словам, ко второму чтению в документ могут быть внесены правки, в частности, возможен перенос срока его вступления в силу. По планам ВС действие документа должно начаться с 1 июля 2018 года, однако это нереально, подчеркнул Крашенинников. По его мнению, реалистичнее говорить как минимум о 2020 годе. Кроме того, он не исключил и изменения месторасположения создаваемых судов.

— Нужно смотреть транспортную, экономическую составляющую, а не только количество населения, — отметил он, подчеркнув, что нужно учесть и необходимость дополнительного финансирования на воплощение этой идеи в жизнь.

По мнению главы комитета, доступность правосудия для граждан не уменьшится, поскольку имеется возможность участия в заседании с помощью видео-конференц-связи, а новые суды смогут открывать постоянные «пункты присутствия» в других населенных пунктах.

Адвокат, председатель МКА «Каневский, Чургулия и партнеры» Герман Каневский полагает, что предлагаемое число апелляционных судов является недостаточным. Сомневается он и в верности выбора месторасположения новых судов. Так, апелляционный суд для Мосгорсуда, Свердловского и Тюменского областных судов предложено разместить в Санкт-Петербурге, что представляется не совсем логичным и удобным для участников судопроизводства, отметил эксперт.