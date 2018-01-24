Кассации тоже касается

В России должны появиться окружные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции по аналогии с арбитражными судами. Эту и еще несколько новаций, предложенных Верховным судом, одобрил во вторник президент РФ Владимир Путин. Он также призвал избавить председателей от несвойственных им хозяйственных и организационных полномочий. Об этом российский лидер объявил, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 95-летию высшей судебной инстанции.

Создание новых судов откроет дополнительные «возможности для обжалования судебных решений», они «будут образованы по экстерриториальному принципу, что позволит повысить их независимость», заявил глава государства на торжественном собрании.

В июле 2017 года на пленуме ВС был утвержден законопроект, который предусматривает создание пяти апелляционных и девяти кассационных судов. К примеру, ВС предложил обжаловать решения Мосгорсуда во Втором апелляционном суде, который расположится в Санкт-Петербурге. Там же предлагалось пересматривать дела из городского суда Северной столицы, а также Свердловского, Тюменского, Курганского и других областных судов. Идея заключалась в том, чтобы развести принятие и обжалование решений по разным площадкам. Сейчас пересмотр постановлений производится, по сути, в рамках региона, а областные суды выполняют одновременно роль первой, апелляционной и кассационной инстанций.

— Это делается для того, чтобы обеспечить гарантии независимости судей и их беспристрастности, чтобы суд был максимально объективен, без влияния на него со стороны определенных лиц — как должностных, так недолжностных, — объяснил журналистам глава ВС Вячеслав Лебедев.

По его словам, экстерриториальность необходима, чтобы отдалить суды «от администраций субъектов РФ, от каких-то других ситуаций». В рамках этой инициативы предлагается перераспределить штатную численность — в новые инстанции перейдут судьи, которые сейчас рассматривают дела в кассации и апелляции. На реализацию идеи потребуется 980 млн рублей, чтобы выплатить компенсации тем судьям, которые не захотят поехать работать в новые суды.

Новшества анонсированы и для самих судей — перечень наказаний для них предлагается расширить. К уже предусмотренным сейчас мерам — замечанию, предупреждению и досрочному прекращению полномочий — предлагается добавить понижение в квалификационном классе, от которого в том числе зависит зарплата судьи.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») считает, что идея создания окружных апелляционных и кассационных судов «чрезвычайно важная», так как позволяет снизить риски коррупции и повысить объективность судей. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко заявил «Известиям», что «категорически поддерживает» эту инициативу. По его мнению, это решение не снизит доступность правосудия для граждан. Участвовать в заседании можно по видеосвязи, да и личное присутствие заявителя требуется далеко не всегда.

Выступая на торжественном собрании, посвященном 95-летию ВС, Владимир Путин предложил освободить председателей судов «от несвойственных им хозяйственных и организационных полномочий», переложив их на администраторов. По мнению президента, это позволит «повысить качество рассмотрения дел, объективность и независимость судей, снизить коррупционные риски и, конечно, разгрузить руководителей судов».

— Председатель суда — не директор завода и не начальник цеха. Хозяйственные обязательства только мешают и подменяют их прямые функции, — отметил полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский. — Председатель суда невольно становится директором, а это уже другие компетенции, навыки. Что совсем нерентабельно: очевидно же, что блестящий судья может стать хорошим председателем суда, но очень плохим хозяйственником.

Михаил Барщевский отметил, что в своем выступлении глава государства в целом высоко оценил деятельность судебной системы в России.

— Но при этом президент обратил внимание на то, что это не исключает, а наоборот, подразумевает дальнейшее, очень аккуратное налаживание судебных механизмов, — заявил он.

Представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях уверен, что новации были поддержаны Владимиром Путиным «в соответствии с потребностями времени и общества».