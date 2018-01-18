В российских судах появятся миротворцы

Верховный суд РФ предлагает ввести новый, «мирный» способ решения спора — при участии судебного примирителя. Он должен помочь сторонам найти компромисс. При этом в случае, если дело решится миром, часть госпошлины стороны получат назад. Примирительные процедуры возможны по любым делам, кроме уголовных и об административных правонарушениях, в том числе и в спорах с государством. Соответствующий законопроект (есть у «Известий») намерен сегодня обсудить пленум ВС.

Верховный суд РФ предложил в дополнение к медиации (разрешение конфликта с помощью посредника) новый способ решения спора мирным путем — при участии судебного примирителя. Речь идет об арбитражных, гражданских делах и тех, которые рассматриваются по правилам Кодекса административного судопроизводства. Например, по делам о защите избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ, о ликвидации политических партий, а также дел о разделе между супругами совместно нажитого имущества. Примирительная процедура может быть проведена на любой стадии процесса по предложению сторон или суда. Соответствующие поправки предлагается внести в Арбитражный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс административного судопроизводства и в закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

ВС предлагает финансово мотивировать стороны к мирному урегулированию споров: частично возвращать им госпошлину. За заключение мирового соглашения, отказ от иска или признание его в суде первой инстанции будет возвращаться 70% от уплаченной госпошлины, на этапе апелляционного разбирательства — половина суммы, кассационного обжалования — 30%.

Судебный примиритель поможет сторонам найти компромисс, например, заключить мировое соглашение. У него будет право на ведение переговоров со сторонами, изучение представленных документов. Он также сможет давать советы о том, как «урегулировать спор и сохранить деловые отношения», следует из законопроекта. В роли «миротворцев» смогут выступать судьи в отставке и сотрудники аппарата суда, имеющие высшее юридическое образование. Список судебных примирителей будет утверждать ВС, а также президиумы областных судов. Правила работы примирителей оформят в специальном регламенте, который также утвердит ВС.

Верховный суд отмечает, что на реализацию инициативы потребуются дополнительные средства из бюджета, так как судьям в отставке за подобную работу будет выплачиваться вознаграждение. Порядок и условия оплаты их труда определит правительство, следует из документа. Сколько денег потребуется, ВС не конкретизирует, но отмечает, что на эти цели можно направить часть госпошлины, которая останется после мирного урегулирования дела.

«Использование процедуры судебного примирения уменьшит расходы суда, покрываемые за счет госпошлины, в связи с сокращением количества юридически значимых действий, которые он должен был бы совершить при рассмотрении дела в обычном порядке. Не исключается также вариант создания специального фонда оплаты труда судебных примирителей из числа судей в отставке», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В 2012 году с подобной инициативой, но только для арбитражных дел, выступал действовавший на тот момент Высший арбитражный суд РФ. Однако его инициатива не была поддержана Госдумой, правительство критиковало ее, в том числе за то, что потребуется дополнительное финансирование из бюджета.

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Любовь Иванова отметила, что идея судебных примирителей не нова и не вызывает отторжения. Тем не менее любая дополнительная процедура примирения требует времени, и ее можно использовать для затягивания разбирательства. Анна Лаврухина из DS Law считает, что введение любой примирительной процедуры стоит рассматривать в положительном ключе, поскольку она предоставляет сторонам еще одну возможность урегулировать спор мирным путем. Юрист Eterna Law Евгения Первухина считает, что примирение сторон позволяет сократить сроки рассмотрения спора, уменьшить нагрузку на судью.

— Но частичный возврат госпошлины нельзя назвать достаточным стимулом для примирения. В России максимальная госпошлина по арбитражным спорам 200 тыс. рублей и 60 тыс. в рамках рассмотрения спора в суде общей юрисдикции. Это объективно нельзя назвать внушительной суммой, особенно если речь идет о крупном бизнесе, — сказала «Известиям» Евгения Первухина.

Она также отметила, что практика привлечения судей в отставке к работе судебными примирителями есть за рубежом и она хорошо себя зарекомендовала.

— Многолетний опыт работы в качестве судьи поможет медиатору использовать профессиональный взгляд при содействии сторонам в разрешении спора и, кроме того, может иметь значение при выборе примирителя с точки зрения того, что стороны, вероятно, окажут больше доверия судье в отставке, чем просто лицу с юридическим образованием, — считает эксперт.

Адвокат Андрей Сучков считает важным распространение примирительных процедур на большинство видов судопроизводства. Однако, по его мнению, предоставление возможности быть судебным примирителем исключительно отставным судьям и сотрудникам судов вряд ли обоснованна.

— С этой задачей вполне мог бы справиться и квалифицированный адвокат, и университетский профессор права, и опытный юрист предприятия, — заявил «Известиям» адвокат.

При этом он обратил внимание, что госпошлины для оплаты труда судей в отставке, занимавшихся судебным примирением, вряд ли хватит. Денежное содержание отставного судьи настолько достойное в денежном выражении, что эту функцию можно возложить на судебного примирителя из состава судейского корпуса и без дополнительной оплаты, включив эту обязанность в качестве составной части статуса судьи, подчеркнул эксперт.