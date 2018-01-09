Откупиться от судимости поможет Минфин

Оплатить судебный штраф, который назначается за совершение нетяжких преступлений вместо уголовного наказания, теперь сможет не только правонарушитель. Минфин предлагает расширить круг лиц, которые смогут это сделать. После принятия поправок, разработанных ведомством, возможность «выкупить» задержанного появится у любого гражданина или организации. Разработчики документа полагают, что нововведение позволит бюджетам своевременно получать деньги, поступающие от штрафов. Адвокаты находят предложение логичным и удобным.

Проект поправок, разработанный Минфином (есть у «Известий»), вносит изменения в закон «Об исполнительном производстве». Ст. 103.1 предлагается дополнить положением, согласно которому внесение судебного штрафа или его части возможно «иным лицом». Действующее законодательство не запрещает физическим или юридическим лицам предоставлять фигуранту деньги для уплаты такого штрафа, однако сам он не всегда может это сделать — в случае если находится под арестом или на больничном либо его счета заморожены. В ведомстве поясняют, что предлагаемая мера расширит возможность оплаты судебных штрафов и обеспечит своевременное поступление средств от наложенных санкций в доходы бюджетов.

Новый инструмент наказания — судебный штраф, который не является ни административным, ни уголовным взысканием, — начал действовать летом 2016 года. Он назначается только тем, кто впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести, а затем возместил ущерб или компенсировал вред. Таким фигурантам дается возможность избежать уголовной ответственности и связанных с ней негативных последствий — проблем с карьерой или с получением кредитов. Штраф для несовершеннолетних может составлять от 1 тыс. до 50 тыс. рублей и взыскиваться как с самого ребенка — если у него есть доходы или имущество, — так и с его родителей. Для взрослых граждан его размер может составить не более половины от максимально возможного согласно статье, по которой он привлекается, или не более 250 тыс. рублей, если статья не предусматривает взыскания.

Штраф необходимо заплатить строго в установленный судом срок — отсрочка или рассрочка не допускается. Нарушение сроков уплаты грозит виновному возобновлением уголовного дела.

Минфин внес логичное и удобное предложение, считает адвокат Нвер Гаспарян. Не всегда в силу объективных причин осужденный способен оплатить штраф самостоятельно — например, он может находиться под стражей или в больнице либо вовсе не иметь денег. Для государства же не имеет принципиального значения, кто внесет штраф и пополнит бюджет, пояснил он.

Необходимость оплатить штраф за другое лицо может возникнуть на практике, считает управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин.

— Передача средств через должника для погашения может кого-то не устраивать, например, когда надо, чтобы оплата шла напрямую государству именно на эти цели, также счета должника могут быть заблокированы и он может вообще не иметь возможности получить денежные средства и самостоятельно распорядиться ими, — пояснил он «Известиям». — Кроме того, сейчас по некоторым видам преступлений штрафы весьма значительны, и их передача в наличной форме может быть затруднительной. Думаю, правильно предоставить такие возможности всем заинтересованным лицам и не ограничивать их в этом.

В случае внесения поправок возникнет необходимость соответствующих изменений и ч. 1 ст. 446.2 УПК РФ, устанавливающей порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, отметила директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Рагулина.

Планируется, что изменения вступят в силу с июля 2018 года.