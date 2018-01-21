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Верховный суд законодательно отделит ошибки судей от проступков

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Фото: flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru
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Верховный суд (ВС) России готовит проект федерального закона, в котором юридически определено, что такое «допустимая ошибка» судьи и какие из них можно считать дисциплинарным проступком.

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«Принятие такого закона станет важным шагом на пути совершенствования института дисциплинарной ответственности судей», — говорится в статье председателя Совета судей РФ Виктора Момотова в журнале «Судья».

В том же издании зампредседателя ВС РФ Сергей Рудаков в своей публикации напоминает, что действующее законодательство запрещает как-либо наказывать судей «за высказанное мнение или принятое судебное решение», уточняет ТАСС. 

Возглавляющий Дисциплинарную коллегию ВС Рудаков пояснил, что решение суда можно отменить только в случае, если другим судом «установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудного решения».

Как писал iz.ru, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала инициативу ВС о введении юридического понятия «уголовный проступок» и причислении к этой категории всех нетяжких преступлений.

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