Кудрин призвал к «административной гильотине» для госуправления РФ

Государственному управлению в России нужна «административная гильотина», чтобы повысить эффективность работы министерств и ведомств путем перестройки их функций. Такое мнение высказал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на мастер-классе для финалистов конкурса «Лидеры России».

Он пояснил, что в ближайшие недели ЦСР опубликует доклад на тему госуправления, который включает в себя анализ того, какие задачи должны быть у отдельных органов власти.

«Сегодня мы стоим на рубеже, когда нужно принципиально пересмотреть (функции министерств ), это не сделают сами министерства... Здесь я вижу сегодня необходимость, может, временной, даже жесткой приостановки отдельных функций... Мы даже назвали это у себя (в ЦСР) административной гильотиной», — приводит слова Кудрина «РИА Новости».

Глава ЦСР не раз критиковал российское госуправление, говорил о необходимости повышения эффективности его работы, сокращения госаппарата и затрат на него.

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