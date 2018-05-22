Бюджет 2018 года может оказаться профицитным

Впервые с 2011 года государственный бюджет России в нынешнем году может оказаться профицитным. Произойдет это за счет увеличения нефтегазовых доходов в случае сохранения положительных тенденций на рынке энергоносителей. Правительство РФ на первом заседании в обновленном составе рассмотрело проект изменений в закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Документ предусматривает увеличение общего объема поступлений в бюджет на 1,8 трлн рублей, в том числе за счет роста нефтегазовых доходов на 1,75 трлн рублей.

— Как обычно, значительная часть денег начинает использоваться ближе к концу года. В IV квартале прошлого года была израсходована почти треть бюджетных средств. Ситуация по сравнению с предыдущим периодом стала лучше, но она, конечно, не является идеальной. На это еще раз хочу обратить внимание всех присутствующих министров, — отметил на заседании председатель правительства Дмитрий Медведев .

Дополнительные средства предлагается направить на поддержку промышленности, жилищного строительства, модернизацию транспортной инфраструктуры, развитие здравоохранения. Планируется, в частности, повысить выплаты врачам и медсестрам, увеличить поддержку семей с детьми и объем социального обеспечения детей-сирот.

— Эти дополнительные деньги появляются в бюджете не только потому, что ситуация на сырьевых рынках стала лучше. Хотя этот фактор действительно играет заметную роль. Но, кроме того, как и в прошлом году, растут, причем быстрее, чем ожидалось, доходы, которые не завязаны на экспорт нефти и газа. Мы рассчитываем, что в течение года эти положительные тенденции сохранятся, — сообщил премьер-министр.

В законопроект заложен переход с нынешнего года на новое бюджетное правило. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше определенного уровня, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.

При текущей стоимости нефти Минэкономразвития ожидает в 2018 году профицит федерального бюджета в 1,2% ВВП. При этом в Фонд национального благосостояния может быть направлено 3,5 трлн рублей. Министерство предложило повысить базовый прогноз средней цены на Urals в нынешнем году до $61,4 за баррель с прежних $43,8.

Стоит отметить, что по данным Счетной палаты, за прошлый год общая сумма выявленных нарушений при поступлении и использовании средств бюджетной системы составила около 1,87 трлн рублей. Для сравнения, в 2016 году этот показатель находился на уровне 965,8 млрд рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений приходится на ведение бухучета, составление и представление бухгалтерской отчетности — 43,6%. Доля нарушений при формировании и исполнении бюджетов — 32,1%.