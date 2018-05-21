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Медведев призвал чиновников эффективнее расходовать госбюджет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Серьезно повысить эффективность бюджетных расходов в стране призвал премьер-министр Дмитрий Медведев на конференции «Направление 2026» партии «Единая Россия».

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По словам главы правительства, речь идет не только о бюджетах всех уровней, но и о государственных корпорациях и компаниях, сообщает ТАСС.

«Здесь требуется тщательный партийный и общественный контроль. Мы понимаем, там тоже очень много проблем», — заключил премьер.

Также Медведев напомнил о необходимости защитить бизнес от необоснованного силового давления.

Премьер-министр 18 мая на встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил кадровый состав нового кабмина. В тот же день указ о назначении министров был подписан.

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