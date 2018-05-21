Медведев назвал майский указ Путина целевым документом нового правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал майский указ президента страны Владимира Путина целевым документом нового правительства, а также сообщил, что в ближайшее время подпишет перечень поручений по его выполнению. Об этом глава кабмина заявил в понедельник, 21 мая, на совещании со своими заместителями.

По словам Медведева, перечень, в котором четко определяются основные направления работы министерств и обязанности вице-премьеров, практически готов.

Премьер-министр предупредил, что времени на раскачку»по этому документу нет. На подготовку основных направлений деятельности правительства, проектов госпрограмм, прогноза социально-экономического развития, планов по реализации национальных проектов, а также на расширение магистральной инфраструктуры и разработку комплексного плана модернизации будет отведено только несколько месяцев.

«Ни в коем случае, естественно, нельзя выбиться из графика, прошу всех вице-премьеров организовать работу по тем направлениям, которые вы координируете», — цитирует Медведева ТАСС.

По словам главы правительства, работой по выполнения майского указа будут охвачены все, «в том числе не только правительство, но и отдельные институты развития», пишет сайт kp.ru.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».