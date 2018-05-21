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Путин предложил оставить Дворковича руководителем оргкомитета ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Ковалев Петр
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Президент России Владимир Путин предложил сохранить пост руководителя оргкомитета «Россия-2018», занимающийся подготовкой чемпионата мира по футболу, за бывшим

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заместителем главы правительства Аркадием Дворковичем.

Адресованное наблюдательному совету АНО «Организационный комитет «Россия-2018» и российскому кабинету министров распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Аркадий Дворкович руководил оргкомитетом «Россия-2018», когда занимал пост вице-премьера в предыдущем составе российского правительства. В новый состав кабмина, который премьер-министр Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину 18 мая, Дворкович не вошел. 

Оргкомитет принимает важные решения по подготовке чемпионата мира по футболу FIFA и определяет гендиректора оргкомитета. Наблюдательный совет возглавляет Владимир Путин. В него также входят федеральные министры, бизнесмены и спортивные чиновники, пишет сайт kp.ru.

Ранее председатель оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что считает лучшим стадионом страны арену «Санкт-Петербург».

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