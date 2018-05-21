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В Кремле анонсировали указы о назначении новых врио губернаторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Указы президента о назначении новых врио губернаторов будут оперативно выпущены после принятия решения по их кандидатурам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Как только будет принято решение, мы выпустим соответствующие указы президента», — пояснил официальный представитель Кремля.

18 марта премьер-министр Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину новый состав кабмина. В частности, на пост министра строительства и ЖКХ выдвинули экс-главу Тюменской области Владимира Якушева, а на должность главы Министерства природных ресурсов и экологии — экс-губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина. В тот же день российский лидер подписал указ о назначении министров.

С новым составом правительства можно ознакомиться здесь.

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