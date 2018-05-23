В ВЭБе рассказали о недооцененности российской экономики 

Первый зампред Внешэкономбанка Николай Цехомский в интервью «Известиям» заявил об улучшении показателей российской экономики, в частности индекса Doing Business.

«У нас стабильная инфляция, прогнозируется профицит бюджета. Если убрать колебания рубля, которые были связаны в том числе с внешними факторами, есть стабильность», — считает Цехомский.

При этом он подчеркнул, что главная тема предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — доверие, так как от этого фактора зависит привлечение инвестиций.

«Есть задачи привлечения новых инвестиций в экономику, которая, на мой взгляд, недооценена иностранными инвесторами, финансирования инфраструктуры и высокотехнологичных производств, развития экспорта», — добавил функционер.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.

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