Путин заявил о высокой доходности иностранных вложений в Россию

Доходность иностранных вложений в Россию выше, по сравнению со средними показателями на мировом рынке. С таким заявлением на встрече с членами международного Экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества выступил президент России Владимир Путин.

По его словам, государство делает всё для того, чтобы обеспечить надежность и эффективность инвестиций. Также Путин отметил, что сотрудничество страны с иностранными инвесторами развивается и двигается вперед, что не может не радовать.

Ранее руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд заключил шесть инвестиционных соглашений на общую сумму около €1 млрд с французскими предпринимателями.

Встреча с иностранными инвесторами состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. Мероприятие принимает более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году форум проходит c 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.