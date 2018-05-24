Капитал на экспорт

Российские инвестиции за рубеж выросли до максимума с 2014 года. По итогам 2017 года они составили $38,6 млрд, говорится в материалах Центробанка. Большая часть — это вложения в уставный капитал, паи и акции инвестиционных фондов. Одной из причин такой динамики стало укрепления курса рубля. Кроме того, Россия сейчас зарабатывает больше, чем тратит, что привело к экспорту капитала. Главное, чтобы такие инвестиции вернулись в страну в виде прибыли, иначе они превратятся в отток, предупреждают эксперты.

Российские инвестиции за рубеж в 2017 году составили $38,6 млрд, свидетельствуют данные ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Это максимум с 2014 года, когда вложения за рубеж составляли $57,08 млрд, в 2016 и 2017 годах они держались на уровне $22 млрд.

Рост российских внешних инвестиций — это последствия положительного сальдо счета текущих операций, пояснил «Известиям» аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Он отметил, что фактически страна продолжает зарабатывать больше, чем тратит, — соответственно, расширяются возможности для внешних вложений.

Большая часть из них — инструменты участия в капитале компаний, а также паи и акции инвестиционных фондов. Сумма таких инвестиций составила $35,9 млрд. Она выросла по сравнению с прошлым годом почти в два раза. Еще $2,7 млрд россияне вложили в долговые инструменты.

Структура инвестиций за рубеж никогда не раскрывалась, традиционно главными областями вложений были финансирование зарубежных проектов российскими компаниями и отток капитала в офшоры, отметил главный экономист «БКС Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров. Но в последние годы отток капитала сократился из-за усиления контроля за деятельностью офшоров и антироссийских санкций: теперь основной драйвер таких инвестиций — это вложение российских компаний в зарубежные проекты, добавил он.

Инвестиции в иностранные активы стали более привлекательными для россиян из-за укрепления курса рубля. С начала 2016 по конец 2017 года курс российской валюты вырос на 25%. Если в начале 2016 года средний курс доллара составлял 76,45 рубля, то к началу 2017 года — уже 58,6 рубля, к концу года — 57,1 рубля. В экономическом плане это такой же экспорт, как и любой другой, например, поставка продукции за рубеж, пояснил Андрей Кочетков.

По мнению Владимир Тихомирова, главную роль в российских инвестициях сейчас играют компании нефтегазового сектора. Можно заметить, что компании-экспортеры не только не наращивали долг, но снова начали организовывать или рекапитализировать «дочек», подчеркнул главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Плюс к этому увеличился интерес к портфельным инвестициям у российских структур, не затронутых санкциями, добавил эксперт.

Рост экспорта капитала увеличит возможности для участия российских денег в мировой экономике, полагает Андрей Кочетков. Например, влиятельными экспортерами капитала считаются Норвегия, Япония, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ. И многие из этих стран используют свои доходы от продажи природных ресурсов для инвестирования в высокие технологии, устойчивые промышленные предприятия, надежные облигации государств, подчеркнул эксперт.

Одновременно вырос интерес иностранных инвесторов к российским активам: к 1 января 2018 года 38% всех еврооблигаций и 33% всех российских ОФЗ принадлежали иностранным инвесторам.

Восстановление российских инвестиций за рубеж открывает новые возможности для экономики в долгосрочной перспективе, а также говорит о продолжении экономических связей между странами, несмотря на антироссийские санкции. Как отметил Андрей Кочетков, теперь важно, чтобы российские вложения возвращались домой в виде прибыли и обеспечивали развитие внутри страны. В противном случае инвестиции превратятся в отток капитала. По мнению Антона Табаха, в этом году росту внешних инвестиций могут помешать внутренние причины, но поиск «тихих гаваней» для вложений остается актуальным для инвесторов.