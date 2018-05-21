Иммунитет к дефолту

Инвесторы оценивают риск дефолта России по гособлигациям на пятилетнем горизонте всего лишь в 10,1%. Новые санкции США практически не изменили их мнение. Это означает, что Россия успешно справляется со стрессовыми ситуациями в экономике и купирует риски по своим бумагам. Для сравнения: во время кризиса 2008 года риск дефолта страны оценивался в 60%.

Инвесторы без страха вкладывают деньги в российские облигации. Так, участники финансового рынка оценивают риск банкротства страны только в 10,1%, говорится в исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». Оценка риска проводилась на основе котировок страховок от дефолта (CDS) по российским гособлигациям.

Справка «Известий» CDS — производный финансовый инструмент или дериватив. Это соглашение, которое страхует кредитора от банкротства заемщика. Кредитор заключает контракт со сторонней организацией (так называемым поручителем) о том, что в случае дефолта его заемщика эта организация выплатит всю сумму долга. Пока заемщик платежеспособен, кредитор платит поручителю определенный процент от суммы долга. Чем выше риск дефолта страны — тем выше котировки ее долгов перед кредиторами и, соответственно, процент, который получает поручитель.

Котировки российских CDS сейчас составляют 136 пунктов, отмечается в исследовании. Это немного и означает, что Россия — надежный заемщик, пояснил «Известиям» один из авторов исследования, заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Апрельские санкции США подняли российские котировки всего лишь на 8,4 пункта, а риск дефолта — на 1-2 процентных пункта.

Это связано с тем, что Россия хорошо справляется со стрессовыми ситуациями в экономике и успешно купирует риски по своим бумагам. Для сравнения: в исследовании говорится, что риск дефолта РФ во время кризиса 2008 года оценивался в 60%. А во время кризиса 2014–2015 годов, когда цена на нефть опустилась до $28–30 за баррель, — в 23%.

Сейчас на уровне 23% оценивается риск дефолта Украины, следует из документа. Это худший показатель в рейтинге. Лучше дела идут у Аргентины (20,4%) и Бахрейна (19,6%). Россия расположилась на восьмой строчке, опередив ЮАР с риском банкротства в 12%. Рядом с Россией также находятся Мексика и Колумбия с вероятностью дефолта в 9 и 8,4% соответственно.

Самыми надежными странами для кредитования считаются Германия, Франция, США, Великобритания и Япония. Возможность банкротства перечисленных стран находится в диапазоне 1,1–2,4%. При этом больше всего инвесторы верят в надежность не тех стран, у которых наименьший госдолг, а тех, у которых стабильная политическая ситуация внутри государства, подчеркивается в документе. Например, госдолг Японии составляет 253% к объему ее ВВП, но при этом риск дефолта — 2,4%. Объем госдолга Турции — всего 28%, а вероятность банкротства оценивается инвесторами в 14,4%. Задолженность России составляет 12,6% по отношению к ВВП страны.

Россия сейчас находится в благоприятных условиях: сальдо платежного баланса положительное, как и международная инвестиционная позиция — страна является нетто-кредитором остального мира, а вовсе не должником — а экономика адаптировалась к санкциям, констатирует гендиректор управляющей компании «Спутник — управление активами» Александр Лосев. В связи с этим риск дефолта России крайне мал, считает он.

Котировки российских CDS в рамках реакции на последний раунд санкций действительно выросли очень слабо, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Рост был непропорционален росту геополитических рисков, уверен он. По его словам, свою роль в этом сыграли высокие цены на нефть.

В начале апреля минфин США ввел новые ограничения против 38 российских компаний, бизнесменов и должностных лиц. В санкционном списке оказались в том числе такие крупные компании, как «Русал», En+, «Базовый элемент» и группа ГАЗ. Позднее американские власти согласились смягчить санкции против компаний Олега Дерипаски, если бизнесмен откажется от контроля над ними. Россия пообещала ввести симметричные меры в отношении американских компаний и бизнесменов.