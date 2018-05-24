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Международный экономический форум стартовал в Петербурге

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Фото: ПМЭФ/ТАСС/Михаил Терещенко
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018) официально начал работу в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Часть мероприятий в рамках форума прошла в нулевой день, 23 мая.

В этом году девиз форума — «Создавая экономику доверия». В рамках деловой программы участники обсудят влияние новых технологий на все сферы жизни. Дискуссии коснутся применения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, генной терапии, прорывных технологий в медицине, построения цифровой инфраструктуры, а также использования технологии блокчейн в бизнесе и управлении.

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В рамках ПМЭФ состоятся межстрановые бизнес-диалоги с представителями США, Италии, Финляндии, Индии и государств Африки, а также тематические бизнес-завтраки с представителями фармацевтических компаний и IT-индустрии. Отдельный бизнес-завтрак проведет Сбербанк России.

Ожидается, что в церемонии открытия примут участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, заместитель председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис и президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера. Также с приветственным словом к участникам форума обратится губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

25 мая в пленарном заседании ПМЭФ участие примут президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, лидер Франции Эммануэль Макрон, а также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

С бизнесменами на форуме Владимир Путин встретится 24 мая. У него запланировано общение с членами Международного экспертного совета РФПИ и представителями международного инвестиционного сообщества. Кроме того, в разные дни российский президент проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге примет около 15 тыс. гостей из более чем сотни стран. Форум закроет свою работу 26 мая.

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