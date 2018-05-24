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Гергиев отметил значимость ПМЭФ-2018

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Фото: ПМЭФ/ТАСС/Донат Сорокин
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Народный артист России, дирижер Валерий Гергиев заявил, что за последние 12 лет Петербургский международный экономический форум стал значимым событием.

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Гергиев считает крайне важным то, что люди продолжают решать наиболее сложные вопросы, встречаться и говорить о них, пишет RT.

Также он считает, что в Санкт-Петербурге, а также других азиатских или европейских регионах, должны объединиться бизнес-элиты и культурная программа, в которую существенно вовлечен Мариинский театр.

В прошлом году на ПМЭФ «Росконгресс» подписал соглашение ARD об активизации взаимодействия предпринимателей двух стран. Следующая встреча представителей деловых кругов состоится во время визита российской бизнес-делегации в Австралию в июне 2018 года.

25 мая в рамках ПМЭФ-2018 состоится сессия «Технологии жилья», посвященная влиянию новых технологий на жилищный рынок и выдачу ипотечных кредитов.

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