Гергиев отметил значимость ПМЭФ-2018

Народный артист России, дирижер Валерий Гергиев заявил, что за последние 12 лет Петербургский международный экономический форум стал значимым событием.

Гергиев считает крайне важным то, что люди продолжают решать наиболее сложные вопросы, встречаться и говорить о них, пишет RT.

Также он считает, что в Санкт-Петербурге, а также других азиатских или европейских регионах, должны объединиться бизнес-элиты и культурная программа, в которую существенно вовлечен Мариинский театр.

В прошлом году на ПМЭФ «Росконгресс» подписал соглашение ARD об активизации взаимодействия предпринимателей двух стран. Следующая встреча представителей деловых кругов состоится во время визита российской бизнес-делегации в Австралию в июне 2018 года.

25 мая в рамках ПМЭФ-2018 состоится сессия «Технологии жилья», посвященная влиянию новых технологий на жилищный рынок и выдачу ипотечных кредитов.