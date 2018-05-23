«Росконгресс» и Федерация хоккея на траве России договорились о сотрудничестве

«Росконгресс» и Федерация хоккея на траве России (ФХТР) договорились о сотрудничестве в области совместных спортивных проектов. Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Стороны договорились о проведении спортивных мероприятий, целью которых является популяризация хоккея на траве. Помимо этого, «Росконгресс» и ФХТР будут обмениваться необходимой аналитической и статистической информацией, а также осуществлять информационное сотрудничество.

Федерация хоккея на траве России основана в 1969 году. В настоящий момент главой ФХТР является Николай Александров.

Международный экономический форум стартует в Санкт-Петербурге 24 мая, он станет 12-м по счету. Площадка примет около 15 тыс. гостей из более чем сотни стран. Ключевой темой форума станет создание экономики доверия.