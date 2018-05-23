Прямой эфир

«Росконгресс» и Федерация хоккея на траве России договорились о сотрудничестве

0
Фото: фонд «Росконгресс»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Росконгресс» и Федерация хоккея на траве России (ФХТР) договорились о сотрудничестве в области совместных спортивных проектов. Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Стороны договорились о проведении спортивных мероприятий, целью которых является популяризация хоккея на траве. Помимо этого, «Росконгресс» и ФХТР будут обмениваться необходимой аналитической и статистической информацией, а также осуществлять информационное сотрудничество.

Федерация хоккея на траве России основана в 1969 году. В настоящий момент главой ФХТР является Николай Александров.

Международный экономический форум стартует в Санкт-Петербурге 24 мая, он станет 12-м по счету. Площадка примет около 15 тыс. гостей из более чем сотни стран. Ключевой темой форума станет создание экономики доверия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Инновации в ипотечном кредитовании обсудят на ПМЭФ-2018
Церемония открытия ПМЭФ-2018 пройдет 24 мая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017