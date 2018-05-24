Путин заявил о необходимости разработки правил поведения в киберпространстве

Необходимо разработать совместные правила для поведения в киберпространстве. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Санкт-Петербурге.

Говоря об обвинениях в кибератаках в адрес России, Путин заявил, любое действие встречает противодействие, и, если оно кому-то не нравится, необходимо договориться о правилах поведения в той или иной мере.

По словам российского президента, киберпространство является важнейшей сферой жизни и деятельности большого числа людей, и необходимо проработать совместную работу в этой сфере и механизмы контроля за соблюдением определенных правил.

«Мы сегодня с господином президентом об этом говорили и договорились о том, что мы попробуем, предпримем необходимые усилия для того, чтобы пойти именно по этому пути», — заявил Владимир Путин.

Контакты лидеров России и Франции проходят в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который ежегодно проводится в Северной столице с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира.

В этом году форум проходит c 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.