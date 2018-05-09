В США заявили о причастности РФ к кибератакам на избиркомы в 18 штатах

Спецкомитет cената конгресса США по разведке утверждает, что Россия якобы осуществляла кибератаки на избиркомы как минимум в 18 штатах.

Данная информация содержится в первичном докладе о результатах расследования предполагаемого вмешательства в выборы. В частности, утверждается, что связанные с Россией хакеры «предпринимали попытки взлома, а также в небольшом числе случаев успешно проникали в базу данных избирателей».

При этом в документе подчеркивается, что приписываемая Москве деятельность не оказала никакого влияния на исход голосования. Кроме того, России также приписывают «широкий спектр разведдеятельности, направленной на подрыв выборного процесса», передает ТАСС.

Расследование дела о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы ведется с мая 2017 года. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам: пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

Конгрессмены выступают за прекращение дела, однако расследование продолжается. 27 апреля Комитет палаты представителей конгресса США опубликовал аналогичный доклад, согласно которому Россия вела кампанию по подрыву выборов. При этом отмечается отсутствие доказательств «сговора» Трампа с Москвой.



