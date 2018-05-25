На ПМЭФ объявили о создании Евразийского цифрового консорциума «Прикладная наука»

Пять инвесторов подписали декларацию о создании Евразийского цифрового консорциума «Прикладная наука». Заключение договоренностей состоялось 24 мая на сессии ПМЭФ «Интеллектуальная Евразия — новые консорциумы цифровой экономики», говорится в пресс-релизе, поступившем iz.ru.

Организацию учредили для координации деятельности сети общественных цифровых исследовательских институтов, которые создаются на территории всего евроазиатского экономического пространства.

Среди приоритетных направлений деятельности новой структуры — переход к персонализированной медицине, разработка инновационных продуктов питания, стимулирование открытия цифровых производств и внедрения новых материалов, энергетика нового поколения, транспортная и коммуникационная инфраструктура, освоение космоса.

Свои подписи под документом поставили: председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, председатель научного совета «Научного центра евразийской интеграции» Сергей Глазьев, глава общественной организации «Российское профессорское собрание» Владислав Гриб, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский и президент «Федерации интеллектуальной собственности» Роман Романов.

«Евразийское пространство богато самыми разнообразными ресурсами, но степень транспарентности товарных и финансовых потоков абсолютно недостаточна, — отметил Сергей Глазьев.

По его словам, внедрение принципов и механизмов цифровой экономики одинаково актуально для всех стран, поскольку это путь к максимально эффективному управлению экономикой.

Андрей Кричевский в свою очередь рассказал о технологии функционирования и взаимодействия сети Общественных цифровых исследовательских институтов.

«Хранение и единый доступ к результатам интеллектуальной деятельности, включая научные разработки с минимальными транзакционными издержками будут обеспечиваться за счет цифровых сервисов на базе сети IPChain. Доступ ко всему массиву информации, включая не только существующие, но и перспективные исследовательские проекты будет реализован на основе «умных контрактов» в цифровом формате», — пояснил он.

В этом году ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Его главная тема — создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.