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На ПМЭФ объявили о создании Евразийского цифрового консорциума «Прикладная наука»

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Фото: ТАСС/ПМЭФ/Владимир Смирнов
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Пять инвесторов подписали декларацию о создании Евразийского цифрового консорциума «Прикладная наука». Заключение договоренностей состоялось 24 мая на сессии ПМЭФ «Интеллектуальная Евразия — новые консорциумы цифровой экономики», говорится в пресс-релизе, поступившем iz.ru.

Организацию учредили для координации деятельности сети общественных цифровых исследовательских институтов, которые создаются на территории всего евроазиатского экономического пространства.

Среди приоритетных направлений деятельности новой структуры — переход к персонализированной медицине, разработка инновационных продуктов питания, стимулирование открытия цифровых производств и внедрения новых материалов, энергетика нового поколения, транспортная и коммуникационная инфраструктура, освоение космоса.

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Свои подписи под документом поставили: председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, председатель научного совета «Научного центра евразийской интеграции» Сергей Глазьев, глава общественной организации «Российское профессорское собрание» Владислав Гриб, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский и президент «Федерации  интеллектуальной собственности» Роман Романов. 

«Евразийское пространство богато самыми разнообразными ресурсами, но степень транспарентности товарных и финансовых потоков абсолютно недостаточна, — отметил Сергей Глазьев. 

По его словам, внедрение принципов и механизмов цифровой экономики одинаково актуально для всех стран, поскольку это путь к максимально эффективному управлению экономикой.

Андрей Кричевский в свою очередь рассказал о технологии функционирования и взаимодействия сети Общественных цифровых исследовательских институтов.

«Хранение и единый доступ к результатам интеллектуальной деятельности, включая научные разработки с минимальными транзакционными издержками будут обеспечиваться за счет цифровых сервисов на базе сети IPChain. Доступ ко всему массиву информации, включая не только существующие, но и перспективные исследовательские проекты будет реализован на основе «умных контрактов» в цифровом формате», — пояснил он.

В этом году ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Его главная тема — создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. 

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