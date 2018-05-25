Прямой эфир
Сюжет:

Россия и Молдавия обзавелись экономическим фондом

0
Фото: ТАСС/ПМЭФ/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Молдавия обзавелись совместным экономическим советом и планируют в сентябре провести Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) для бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение iz.ru.

«Нам неинтересно становиться частью военного блока»
Президент Молдавии Игорь Додон рассказал «Известиям» о планах сотрудничества страны с ЕАЭС и Западом

Решение о создании совета было принято в рамках встречи президента Молдавии Игоря Додона с российской бизнес-элитой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Подписантами соглашения выступили Додон и сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, которые возглавят новую структуру. 

Российско-молдавский экономический совет позволит бизнесменам регулярно встречаться для развития и продвижения совместных инвестпроектов, а также совместно работать над созданием благоприятной деловой среды, выявлять барьеры и предлагать необходимые решения по их устранению.

«Мы делаем всё возможное, чтобы мотивировать российских предпринимателей выйти на молдавский рынок. Проведение форума в Кишиневе — это следующий шаг, который позволит выйти на новый уровень двухсторонних экономических отношений», — заявил молдавский лидер. 

Ожидается, что участниками МРЭФ-2018 станут более 700 человек, в числе которых представители деловых и политических кругов, включая большую четверку бизнес-объединений России. На мероприятии планируют презентовать несколько действенных инструментов для преодоления подобных барьеров, в числе которых «Российско-молдавский деловой хаб»

Встреча Додона с российской бизнес-элитой состоялась вечером 24 мая. На мероприятии, в частности, присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших российских компаний из 20 отраслей экономики, чей общий годовой оборот превышает $4 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Игорь Додон рассказал о желании закрыть офис НАТО в Кишиневе
На пути к общему рынку
В Сочи лидеры стран Евразийского экономического союза обсудили перспективы развития объединения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017