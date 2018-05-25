Россия и Молдавия обзавелись экономическим фондом

Россия и Молдавия обзавелись совместным экономическим советом и планируют в сентябре провести Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) для бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение iz.ru.

Решение о создании совета было принято в рамках встречи президента Молдавии Игоря Додона с российской бизнес-элитой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Подписантами соглашения выступили Додон и сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, которые возглавят новую структуру.

Российско-молдавский экономический совет позволит бизнесменам регулярно встречаться для развития и продвижения совместных инвестпроектов, а также совместно работать над созданием благоприятной деловой среды, выявлять барьеры и предлагать необходимые решения по их устранению.

«Мы делаем всё возможное, чтобы мотивировать российских предпринимателей выйти на молдавский рынок. Проведение форума в Кишиневе — это следующий шаг, который позволит выйти на новый уровень двухсторонних экономических отношений», — заявил молдавский лидер.

Ожидается, что участниками МРЭФ-2018 станут более 700 человек, в числе которых представители деловых и политических кругов, включая большую четверку бизнес-объединений России. На мероприятии планируют презентовать несколько действенных инструментов для преодоления подобных барьеров, в числе которых «Российско-молдавский деловой хаб»

Встреча Додона с российской бизнес-элитой состоялась вечером 24 мая. На мероприятии, в частности, присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших российских компаний из 20 отраслей экономики, чей общий годовой оборот превышает $4 млрд.