Додон встретится с российской бизнес-элитой в Петербурге

Президент Молдавии Игорь Додон проведет встречу с руководителями крупнейших бизнес-объединений России в Санкт-Петербурге 24 мая, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение портала iz.ru.

На мероприятии будет обсуждаться экономический потенциал Молдавии и возможности реализации инвестпроектов на ее территории. Кроме того, состоится презентация Молдаво-Российского экономического форума, который пройдет 20–22 сентября в Кишиневе.

Во встрече примут участие бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава «Опоры России» Александр Калинин, сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, президент РСПП Александр Шохин, а также представители деловых кругов и «капитаны» бизнеса России.

Мероприятие состоится в 18:00 в зале «Баккара» отеля «Талион Империал» на Невском.

В конце февраля Додон и Назаров договорились о формировании «хаба сотрудничества» — механизма, нацеленного на упрощение деятельности и контактов между инвесторами двух стран. Проект подразумевает консультации и оказание юридической помощи потенциальным инвесторам.