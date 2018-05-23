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Додон встретится с российской бизнес-элитой в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Молдавии Игорь Додон проведет встречу с руководителями крупнейших бизнес-объединений России в Санкт-Петербурге 24 мая, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение портала iz.ru.

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На мероприятии будет обсуждаться экономический потенциал Молдавии и возможности реализации инвестпроектов на ее территории. Кроме того, состоится презентация Молдаво-Российского экономического форума, который пройдет 20–22 сентября в Кишиневе.

Во встрече примут участие бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава «Опоры России» Александр Калинин, сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, президент РСПП Александр Шохин, а также представители деловых кругов и «капитаны» бизнеса России.

Мероприятие состоится в 18:00 в зале «Баккара» отеля «Талион Империал» на Невском. 

В конце февраля Додон и Назаров договорились о формировании «хаба сотрудничества» — механизма, нацеленного на упрощение деятельности и контактов между инвесторами двух стран. Проект подразумевает консультации и оказание юридической помощи потенциальным инвесторам.

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