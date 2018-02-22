Кишинев и Москву свяжет «горячая линия»

Президент Молдавии Игорь Додон и сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров договорились о формировании «хаба сотрудничества» — механизма, нацеленного на упрощение деятельности и контактов между инвесторами двух стран. Об этом «Известиям» рассказали оба инициатора. Проект подразумевает оказание консультативной и юридической помощи потенциальным инвесторам и, как ожидается, будет окончательно детализирован к Российско-молдавскому экономическому форуму сотрудничества 18–19 мая в Кишиневе.

Договоренность о создании «горячей линии» для всех заинтересованных участников и юридическом консультировании граждан Молдовы, работающих в РФ, была достигнута на встрече в Москве 16 февраля между молдавским лидером Игорем Додоном и сопредседателем «Деловой России» Андреем Назаровым.

— «Горячая линия», или своеобразный «хаб сотрудничества», в первую очередь предоставит российским и молдавским предпринимателям возможность найти инвестора и надежного партнера для своих проектов. Но что еще важнее, они смогут оперативно получать консультации по оформлению документов и в целом ведению бизнеса. Такая система позволит минимизировать и моральные, и временные издержки предпринимателя и позволит ему сосредоточиться на бизнесе, а не на подготовке бумаг, — пояснил «Известиям» Андрей Назаров.

Предполагается, что инвестор, обратившись в «единое окно», получит полный набор услуг по сопровождению своего проекта. В первую очередь речь идет о консультационной поддержке в процессе реализации проекта и предоставлении подробной информации о том, в какие конкретно ведомства и с какими бумагами обращаться. По словам Андрея Назарова, у потенциального инвестора таким образом «будет одна точка входа во все государственные органы». А во-вторых, здесь же он сможет оперативно взаимодействовать с предпринимателями принимающей стороны. Проект будет спонсироваться обеими сторонами в равных долях.

В окончательном виде проект презентуют на Российско-молдавском экономическом форуме сотрудничества, который намечен на 18–19 мая в Кишиневе и организуется российско-молдавским экономическим советом. Этот совет был создан на основании соглашения между президентом Молдавии Игорем Додоном и «Деловой Россией» в июле 2017 года для укрепления деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов.

— Мы активно готовимся к проведению бизнес-форума в мае вместе с «Деловой Россией», к этому форуму мы рассматриваем много инициатив, включая и инициативу о «горячей линии» тоже, — сказал «Известиям» президент Молдавии Игорь Додон.

По словам Андрея Назарова, в первую очередь проект должен заинтересовать компании, ориентированные на экспорт или открытие филиалов и совместных производств в сфере виноделия, сельского хозяйства, торговли, инвесторов в сфере недвижимости и фармацевтического сектора. Прошлым летом ряд предпринимателей из «Деловой России», представляющих эти отрасли, уже посетили молдавские предприятия с бизнес-миссией и по некоторым проектам начали разрабатывать «дорожные карты» потенциального сотрудничества.

Кишинев в силу специфики собственной экономики делает ставку на привлечение российских инвестиций в агропромышленный комплекс, рассказал «Известиям» соратник молдавского лидера, депутат крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Владимир Цуркан.

— Для нас жизненно важно наладить в срочном порядке экономические партнерские отношения между Россией и Молдавией, — рассказал «Известиям» экс-посол Молдавии в России, а ныне депутат крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Владимир Цуркан. — Все обещания, что на европейском рынке нас ждут с распростертыми объятиями, оказались призрачным замком. Статистика за 2015–2017 годы показала, что европейский рынок большой, но он забит и молдавских производителей там не ждут. Лишь после избрания Игоря Додона и его активной политики на реанимацию экономических отношений с Москвой удалось добиться некоторых подвижек — например, возобновить поставки в Россию фруктов и овощей (как яркий пример — из 177 тыс. т молдавских яблок, экспортированных в 2017 году за рубеж, 98% отправились в Россию). Это говорит о том, что привлечение инвестиций со стороны России очень желательно и ожидаемо у нас в Молдове.

Россия для Молдавии всегда была важным экономическим партнером. По данным Государственной регистрационной палаты Молдавии, в стране зарегистрировано более 800 совместных российско-молдавских предприятий. Немаловажным связующим звеном между странами служат и многочисленные молдавские трудовые мигранты, работающие на территории России: по данным самого Кишинева, таковых насчитывается свыше 500 тыс. человек, или около двух третей из общего числа молдаван, трудящихся за пределами своей страны.

Серьезные проблемы наметились после того, как молдавские власти заключили в 2014 году соглашение об ассоциации с Евросоюзом, вслед за чем Москва ввела ряд ограничений на ввоз некоторых видов молдавской продукции. Частично они были сняты в начале 2017 года. Тем не менее товарооборот между Россией и Молдавией в январе–июле 2017 года составил $603,9 млн, сократившись на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Новые инициативы по налаживанию полномасштабного экономического сотрудничества с Россией помогут переломить эту тенденцию.