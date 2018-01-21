Намерение Молдавии «выставить счет» РФ прокомментировали в Госдуме

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что намерение Молдавии «выставить счет» Москве за так называемую оккупацию Приднестровья показывает, что Кишинев ищет внешнего врага в лице России.

Депутат подчеркнул, что это может быть расценено как акт конфронтации по отношению к России и в целом по отношению к мировому сообществу, передает RT.

Кроме того, Швыткин добавил, что Молдавия делает подобные заявления в угоду США и Румынии. По его мнению, реальные попытки «выдавить» российских миротворцев обречены на провал, поскольку они выполняют в регионе функции по своему прямому предназначению.