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Телеведущей Ираде Зейналовой отказали во въезде в Молдавию

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Молдавские пограничники отказали российской телеведущей Ираде Зейналовой во въезде в страну. Об этом в среду заявила глава пресс-службы Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

«Во вторник вечером гражданке Российской Федерации не был разрешен въезд в нашу страну, потому что она не указала цель визита в республику», — сообщила Новицки в комментарии ТАСС.

По ее словам, телеведущая прилетела в Кишинев из Стамбула. На контроле Зейналова заявила, что «у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально». Новицки добавила, что российской журналистке пришлось улететь в Москву во вторник вечером. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, в Молдавии утвердили закон, запрещающий трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач.

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