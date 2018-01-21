Пушков назвал провальной идею Молдавии о счете за «оккупацию»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал провальной идею Молдавии о выставлении России счета за «оккупацию» Приднестровья.

По его словам, подобные высказывания и желание Кишинева получить от Москвы миллиарды долларов напоминают «типичную логику паразитов».

Об это сенатор написал на своей странице Twitter.

В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую "оккупацию Приднестровья"? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 20, 2018

Как сообщал портал iz.ru, спикер молдавского парламента Андриан Канду ранее заявил, что Кишинев планирует выставить России счет на «миллиарды долларов» за «оккупацию» Приднестровья.