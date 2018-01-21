Пушков назвал провальной идею Молдавии о счете за «оккупацию»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал провальной идею Молдавии о выставлении России счета за «оккупацию» Приднестровья.
По его словам, подобные высказывания и желание Кишинева получить от Москвы миллиарды долларов напоминают «типичную логику паразитов».
Об это сенатор написал на своей странице Twitter.
Как сообщал портал iz.ru, спикер молдавского парламента Андриан Канду ранее заявил, что Кишинев планирует выставить России счет на «миллиарды долларов» за «оккупацию» Приднестровья.