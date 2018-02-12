Запрет российских новостных передач вступает в силу в Молдавии

Закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в Молдавии, вступает в силу в понедельник, 12 февраля.

Информацию об этом распространил координационный совет по телевидению и радио страны.

«Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования в Официальном вестнике Молдавии, то есть 12 февраля», — цитирует сообщение «РИА Новости».

За нарушение закона грозит штраф в 40–70 тыс. леев ($2,35 тыс. — $4,1 тыс.).

Госдума и МИД РФ осудили новый закон и призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать ему оценку.

10 января спикер молдавского парламента Андриан Канду утвердил закон, предусматривающий ограничение трансляции российских каналов, проигнорировав президента страны Игоря Додона, который выступал против законопроекта.