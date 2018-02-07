Додон против включения в конституцию Молдавии пункта о евроинтеграции

Президент Молдавии Игорь Додон назвал предложение о включении в конституцию страны пункта о евроинтеграции губительным для решения приднестровского вопроса.

Об этом лидер страны рассказал «Известиям».

Правительство и парламент Молдавии собираются без референдума закрепить в основном законе страны курс на сближение с Евросоюзом, чего не поддержат жители Приднестровья.

«Они понимают: интеграция Приднестровья — это более 300 тыс. дополнительных голосов в конституционном поле Молдовы, которые их не поддержат», — сказал Додон.

Он добавил, что считает, что эта шумиха вокруг изменения конституции носит предвыборный характер и необходима для того, чтобы правящая Демократическая партия получила поддержку колеблющегося электората.

Додон уверен, что после выборов ситуация изменится, поскольку, по данным соцопросов, около 50% населения настроены на сотрудничество с Россией и лишь 35–40% против.

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Евроинтеграция распада