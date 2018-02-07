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Евроинтеграция распада

Президент Молдавии Игорь Додон считает идею правящего большинства об изменении конституции угрозой приднестровскому урегулированию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Предложение о включении в конституцию Молдавии пункта о евроинтеграции отдаляет Кишинев от решения приднестровского вопроса. Об этом «Известиям» заявил президент страны Игорь Додон. По его словам, подобные идеи правящего большинства сводят на нет успехи переговоров с Тирасполем, а изменения главного закона страны могут осуществляться только на основе референдума. Молдавский лидер заверил, что использует все возможности заблокировать эту инициативу до новых выборов в парламент, и не исключил организации плебисцита.

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В Кишиневе продолжает набирать обороты конфликт между правящим прозападным большинством в парламенте и президентом страны Игорем Додоном. Очередным поводом для разногласий стали попытки изменить конституцию, не посоветовавшись с населением: правительство Молдавии одобрило инициативу о внесении в главный закон страны пункта о евроинтеграции. Как заявил «Известиям» Игорь Додон, закрепление геополитического вектора в конституции без референдума чревато опасными последствиями для республики. Действия правительства отдаляют страну от урегулирования вопроса объединения с Приднестровьем, нивелируя все успехи, достигнутые на этом направлении за прошедший год, заметил глава республики.

— При всех декларациях правящее большинство не заинтересовано в решении приднестровского вопроса. Заявления они делают, но по разным причинам желания реально двигаться быстрее у них нет. Они понимают: интеграция Приднестровья — это более 300 тыс. дополнительных голосов в конституционном поле Молдовы, которые их не поддержат. Они торпедируют и блокируют любые попытки о чем-то договориться, кроме своих бизнес-интересов на обоих берегах Днестра, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Игорь Додон.

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По его мнению, «декларации о включении в конституцию пункта о евроинтеграции – предвыборный шаг, поскольку 2018-й — год выборов в парламент». Тем самым прозападные силы пытаются перетянуть на свою сторону часть неопределившихся избирателей. Президент напомнил: по данным соцопросов, около 50% населения настроены на сотрудничество с Россией, 35–40% — «за Европу», а настроения 5–10% молдаван балансируют «посередине».

— Правящая Демократическая партия пытается таким образом получить дополнительную поддержку электората, который сейчас в большей степени симпатизирует оппозиционной партии социалистов. Это пиар, — заявил молдавский лидер.

По его мнению, вопросы об изменении конституции должен решать народ, поэтому как президент он может запустить процедуру плебисцита. Однако провести референдум до выборов будет непросто.

— Я не исключаю проведения такого референдума. Но если я сейчас выйду с такой инициативой, нынешний состав парламента этого не поддержит. У меня есть возможность инициировать консультативный референдум по этому вопросу. Президент инициирует, но дату референдума назначает парламент, поэтому здесь надо работать в связке. До выборов, скорее всего, его провести не получится, так как есть ограничение: за 90 дней до голосования нельзя проводить плебисциты. Поэтому будем блокировать включение в конституцию этого пункта другими путями (президент, например, может воспользоваться правом вето. — «Известия»). А после выборов в парламенте, дай Бог, будет уже другое большинство, — подчеркнул Игорь Додон.

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По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, законодательно закреплять политические устремления конкретной правящей группы в конституции означает двигаться по неверному пути — настроения в обществе всегда подвержены изменениям.

— Подчинять интересы страны другому государству или союзу — абсолютно неправильный путь. Ценности и интересы, на которые ориентируешься, могут измениться. Кроме того, государство всегда извлекает экономическую пользу от сотрудничества с разными странами. Додон провозглашает разновекторность. А задумка Демократической партии Молдавии — конъюнктурная, — сказал «Известиям» российский политик.

Законодательная инициатива о закреплении стратегического вектора на евроинтеграцию ранее была одобрена правительством страны. Еще в декабре 2017 года положительное заключение на нее дал молдавский Конституционный суд. Однако ставить законопроект об изменении конституции на голосование в парламенте можно только спустя шесть месяцев после его рассмотрения в КС. Поэтому у оппозиции и президента есть время как минимум до июня. После этого у главы страны будет возможность вернуть законопроект депутатам, а затем отказаться его подписывать. Как ранее заявлял сам Игорь Додон, он планирует распустить парламент уже в июле. В итоге у правящего большинства просто не хватит времени решить вопрос в нынешнем составе. Парламентские выборы в Молдавии состоятся в ноябре 2018 года. 

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