Обменный маневр

Конституционный суд Молдавии временно прекратил действие полномочий президента Игоря Додона для того, чтобы спикер парламента или премьер-министр могли утвердить новых членов правительства. За последние несколько месяцев это уже второе такое публичное унижение «пророссийского» главы государства. Портал IZ.ru разбирался в хитросплетениях молдавской политики.

Министерские споры

Политический кризис в Молдавии обострился в новогодние праздники. 2 января Конституционный суд (КС) по запросу группы депутатов от правящей проевропейской коалиции временно прекратил действие полномочий президента Игоря Додона. Причиной стало повторное отклонение им кандидатур пяти министров и двух вице-премьеров. Суд посчитал действия главы государства нарушением законодательства республики, разрешающего президенту отклонять кандидатуры только один раз. Сам Додон заявил, что Конституционный суд принял необдуманное решение, которое находится «на пределе законности и за пределами здравого смысла».

В ходе заседания КС представитель Демократической партии Молдави (ДПМ) Сергей Сырбу сказал, что президент принял отставку предыдущих министров, а новых не утвердил «по субъективным причинам» и не предоставил никаких объяснений своей позиции. Он подчеркнул, что демократы «сожалеют, что пришлось прибегнуть к процедуре обращения в КС», но это было вызвано «институциональной блокировкой». При этом Сырбу признал, что подобное обращение народных избранников в КС не предусмотрено законом.

Додон_2 Член Демократической партии Молдавии (ДПМ) Сергей Сырбу Фото: РИА Новости/Родион Прока

В свою очередь, представитель президента, его советник по юридическим вопросам Максим Лебединский заявил, что группа депутатов не может обращаться в КС для отстранения президента от должности. Он также отметил, что большинство предложенных кандидатов в министры имеют неоднозначную репутацию и являются фигурантами громких журналистских расследований.

В своем окончательном решении КС назвал повторный отказ Додона утверждать новых министров и вице-премьеров нарушением его конституционных обязанностей. Судьи постановили, что в сложившейся ситуации президента нужно временно отстранить от должности. Вместо него декреты о назначениях должны подписать спикер парламента или премьер-министр. Им же предстоит принять присягу новых членов кабмина.

Лебединский назвал решение КС «юридической акробатикой», а Сырбу — «триумфом конституционной юстиции» и «ожидаемым» исходом. Демократ уточнил, что новых министров в ближайшие дни назначит спикер Андриан Канду. При этом подчеркивается, что Додон лишен полномочий только по одному конкретному вопросу — назначению семи чиновников правительства. Остальные вопросы останутся в его компетенции и дальше.

«Кража века» и унионизм

Новый состав правительства лидер Демократической партии Молдавии и главный противник Додона Владимир Плахотнюк объявил 19 декабря. Новый кабинет министров он назвал технократическим, хотя среди перечисленных им фамилий были и опытные политики. Некоторые из них были заведомо непримелимы для Додона, поэтому эксперты сразу выразили мнение, что Плахотнюк намеренно обостряет отношения с главой государства.

Так, должность вице-премьера по европейской интеграции страны должен занять бывший глава правительства Юрий Лянке. Министром экономики Молдавии намерен стать еще один бывший премьер-министр Кирилл Габурич. Оба политика, согласно предположениям СМИ, причастны к так называемой «краже века» — хищению в сентябре 2015 года миллиарда евро (1/8 ВВП Молдавии). Тогда из трех крупнейших банков страны деньги были выведены в офшоры, в результате этого национальная валюта обесценилась на 20 процентов. Журналисты рассказывали, что якобы Лянке и Габурич в 2014 и 2015 годах секретно выдали два кредита из государственных резервов для покрытия образовавшейся в результате кражи миллиарда финансовой дыры. Впоследствии эти деньги были объявлены государственным долгом, возвращать который обязали граждан страны. Габурича также подозревали в подделке диплома о высшем образовании.

Додон_4 Председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Министром юстиции страны должен стать бывший председатель Конституционного суда республики, открытый унионист (сторонник объединения Молдавии с Румынией) Александр Тэнасе. Под его руководством КС отказал молдавскому языку в существовании и назвал его румынским. В одном из недавних интервью Тэнасе сказал, что считает молдаван румынами, а Молдавию — частью румынского культурного, этнического и исторического пространства. «Это — реальность, и изменить ее невозможно», — отметил он. В мае 2017-го истек мандат Тэнасе в Конституционном суде, но известно, что больше половины судей там и сейчас имеют второе — румынское — гражданство.

Не опять, а снова

В октябре 2017-го кадровый вопрос уже становился камнем преткновения в отношениях Додона и прозападного парламентского большинства. Тогда президент изо всех сил сопротивлялся назначению на должность министра обороны политика Еуджена Стурзы. В ответ депутаты с помощью Конституционного суда просто передоверили эту функцию главы государства спикеру Андриану Канду, который и подписал указ о назначении.

Додон_3 Председатель парламента Молдавии Андриан Канду Фото: commons.wikimedia.org/Wikilaj

Молдавия живет в состоянии постоянного политического кризиса с момента избрания Додона на пост главы государства в ноябре 2016-го. Страна является парламентской республикой, главой государства считается президент. Нормальное функционирование такой системы возможно при рабочем взаимодействии ветвей власти. Этого как раз и нет, споры возникают из-за любой мало-мальски неоднозначной инициативы. Так, в сентябре Додон воспротивился отправке молдавского контингента на учения НАТО во Львовской области. Военнослужащие, однако, приняли участие в маневрах вопреки воле президента.

Разногласия возникли также по поводу вывода российских военных из Приднестровья, которое Молдавия считает своей территорией. Парламент принял соответствующее заявление с перевесом в 10 голосов. Но президент, без подписи которого документ не имеет законной силы, осудил такое решение, поскольку это ухудшает отношения с Россией.

В ожидании осени

На первый взгляд может показаться, что президент проигрывает в противостоянии с прозападными силами. Действительно, демонстративное лишение его возможности назначать членов кабинета министров, рычагов управления армией является не просто элементами политической борьбы, но прилюдным унижением. Однако Игорь Додон не идет и на обострение ситуации. Очевидно, он уже готовится к парламентским выборам, которые состоятся в конце 2018 года, и рассчитывает на победу своих сторонников.

В 2014 году в ходе предыдущих парламентских выборов первое место заняла как раз Партия социалистов, которую возглавлял Додон, третьими стали коммунисты. Однако, либеральные силы объединились и смогли сформировать парламентскую коалицию, а значит и правительство страны.

Додон_1 Резиденция президента Молдавии в Кишиневе Фото: Global Look Press/Caro/Bastian

Сейчас все социологические опросы показывают, что популярность левых партий стала еще больше. Так, проведенное в октябре исследование «Фонда общественного мнения» показало, что рейтинг Партии социалистов составляет 44,5 процента. За Демократическую партию Плахотнюка готовы проголосовать лишь 5,5 процента опрошенных. По данным опроса, 53 процента респондентов одобряют деятельность главы государства. Более половины опрошенных заявили, что не согласны с блокированием парламентом и правительством большинства инициатив, выдвигаемых президентом. Кроме того, 50,4 процента респондентов считают, что необходимо расширить полномочия президента. Очевидно, предвыборная кампания уже началась и чем дальше, тем острее будет противостояние.