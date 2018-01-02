Додон раскритиковал решение КС Молдавии об ограничении его полномочий

Президент Республики Молдова раскритиковал решение Конституционного Суда (КС) страны об ограничении его полномочий, отметив, что данный институт власти стал «политическим инструментом» в руках правящего режима демократов.

«Следовало ожидать от КС повторения политического трюка от 17 октября этого года, когда Президент страны был отстранен от власти для назначения министром обороны Стурзы», – подчеркнул глава государства.

По его словам, молдавское правительство грубо нарушило законную процедуру, обратившись в суд не посредствам специального постановления, а использовав лишь обращение нескольких депутатов.

Додон дал понять, что не собирается сдаваться, назвав решение КС «падением для государства».

«Положительная сторона всей создавшейся ситуации состоит в том, что власть вновь скомпрометировала себя в глазах граждан. А это серьезно снизит ее позиции в текущем году, когда в стране ожидаются очередные выборы», – приводит слова главы республики портал Actualitati.md.

Как сообщал портал iz.ru, Конституционный суд Молдавии временно ограничил полномочия президента Игоря Додона. Теперь премьер-министр или спикер парламента страны смогут назначать членов правительства, кандидатуры которых ранее отклонил глава государства.

В 2018 году в Молдове состоятся очередные парламентские выборы, которые пройдут по новой смешанной системе.