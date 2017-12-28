Додон вновь отказался утверждать кандидатуры главы МИДа и членов кабмина

Президент Молдавии Игорь Додон повторно отказался утверждать предложенные премьером Павлом Филипом кандидатуры главы МИДа и еще шестерых членов кабинета министров.

«Сегодня я повторно отклонил кандидатуры на министерские должности, представленные правительством Филипа», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Глава Молдавии подчеркнул, что не собирается «уступать в этой ситуации». Додон пояснил, что «большинство предложенных кандидатов продемонстрировали должностное несоответствие, отсутствие профессионализма и прискорбный оппортунизм на своих предыдущих должностях и в своей предыдущей деятельности».

Портал iz.ru писал о том, что Додон 21 декабря утвердил отставку главы МИДа и еще пяти членов правительства.