Прямой эфир

Додон попросил у «Газпрома» скидку на газ для Молдавии

0
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Молдавии Игорь Додон во вторник, 26 декабря, во время рабочего визита в Россию попросил председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера предоставить Кишиневу скидку на газ в 10–15%. Об этом сам молдавский лидер написал на своей странице в Facebook.

«Стоимость газа для Молдовы за последние годы снизилась более чем в два раза. Соответственно, необходимо уменьшить цену на газ и для конечного потребителя», — написал он.

Он также отметил, что это позволит еще больше снизить тарифы на газ и приведет к удешевлению всех товаров и услуг. 

Осенью 2017 года стало известно, что цена на российский газ для Белоруссии составит менее $130 за тысячу кубометров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Газпром» построил более 650 км морского участка «Турецкого потока»
«Нафтогаз» подтвердил задолженность перед «Газпромом»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017