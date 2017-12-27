Додон попросил у «Газпрома» скидку на газ для Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон во вторник, 26 декабря, во время рабочего визита в Россию попросил председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера предоставить Кишиневу скидку на газ в 10–15%. Об этом сам молдавский лидер написал на своей странице в Facebook.

«Стоимость газа для Молдовы за последние годы снизилась более чем в два раза. Соответственно, необходимо уменьшить цену на газ и для конечного потребителя», — написал он.

Он также отметил, что это позволит еще больше снизить тарифы на газ и приведет к удешевлению всех товаров и услуг.

Осенью 2017 года стало известно, что цена на российский газ для Белоруссии составит менее $130 за тысячу кубометров.