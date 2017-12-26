Додон отметил положительную динамику в отношениях стран СНГ

Президент Молдавии Игорь Додон положительно оценил развитие отношений между странами СНГ. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook по итогам неформальной встречи лидеров государств, входящих в Содружество.

«Отметил положительную динамику двусторонних и многосторонних экономических отношений со странами объединения. Придаю особую важность интеграционным процессам в рамках СНГ», — сообщил Игорь Додон.

Он также поблагодарил всех участников встречи за сотрудничество с Молдавией и пожелал представителям объединения успешного преодоления всех кризисов, а также всестороннего развития и процветания.

«Все согласны с тем, что предстоящий 2018 год крайне важен для наших стран и для всего Содружества. Общие вызовы, стоящие перед нами, легче преодолевать вместе», — заключил президент Молдавии.

После неформального саммита Игорь Додон провел краткую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой пожелал ему удачи на предстоящих выборах.