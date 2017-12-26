Президент Молдавии пожелал Путину удачи в проведении ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с молдавским лидером Игорем Додоном на полях неформальной встречи лидеров стран СНГ, проходящей во вторник, 26 декабря, в «Ново-Огарево».

Додон пожелал российскому лидеру удачи в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «Газета.ру». «Во второй половине года хочу пожелать вам удачи в проведении чемпионата мира по футболу», — сказал Додон.

Президент Молдавии также выразил уверенность, что наступающий 2018 год будет стабильным, отмечает НСН.

Ранее во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с успехом операции ВКС РФ в Сирии.