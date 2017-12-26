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Главы стран СНГ считают неприемлемым отношение к российским спортсменам

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Лидеры стран СНГ считают неприемлемым отношение международных организаций к российским спортсменам на фоне решения о недопуске сборной РФ к Олимпийским играм в Южной Корее. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече глав стран Содружества.

«Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к РФ», — приводит его слова ТАСС.

При этом белорусский лидер выразил абсолютную поддержку позиции президента России Владимира Путина о недопустимости нарушений антидопингового законодательства.

«Но применять меры нужно к тем, кто этим занимается. А если за руку не поймали, не пойман — не вор, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии также напомнил о том, что перед летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро были дисквалифицированы многие белорусские спортсмены, однако правды в суде им удалось добиться только спустя несколько месяцев. «Мы это всё проходили, уверен, что так же будет с РФ. Вы должны знать, что мы в этой борьбе вас поддерживаем, занимаем ту же позицию по борьбе с допингом», — заявил президент республики.

23 декабря президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что Москва выплатит Международному олимпийскому комитету (МОК) $15 млн в установленный срок.

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