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Россия выплатит МОК $15 млн в требуемый срок

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Россия выплатит Международному олимпийскому комитету (МОК) $15 млн в требуемый организацией срок.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, передает «РИА Новости»

Как сообщал портал iz.ru, МОК в начале декабря принял решение о дисквалификации ОКР в связи с якобы имевшими место нарушениями российскими спортсменами антидопингового законодательства.

Международный комитет выдвинул к России ряд требований, после полного выполнения которых готов рассмотреть вопрос снятия дисквалификации.

Одним из этих требований является выплата $15 млн на создание МОКом международного агентства допинг-тестирования. 

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru. 

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