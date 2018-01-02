Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия президента Додона

Конституционный суд Молдавии (КСМ) ограничил полномочия президента Игоря Додона в вопросе назначения новых членов правительства страны. Таким образом суд удовлетворил запрос группы депутатов от правящей коалиции.

Постановление суда основано на норме законодательства, которая позволяет главе государства однократно отклонить предложенные премьер-министром кандидатуры членов кабинета. Игорь Додон накануне повторно отказался утвердить назначение пяти министров и двух вице-премьеров.

Суд временно передал полномочия по назначению членов кабинета председателю парламента или премьер-министру, сообщает «Интерфакс».

Как писал iz.ru, Додон 21 декабря утвердил отставку главы МИДа и еще пяти членов правительства.