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Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия президента Додона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Конституционный суд Молдавии (КСМ) ограничил полномочия президента Игоря Додона в вопросе назначения новых членов правительства страны. Таким образом суд удовлетворил запрос группы депутатов от правящей коалиции.

Постановление суда основано на норме законодательства, которая позволяет главе государства однократно отклонить предложенные премьер-министром кандидатуры членов кабинета. Игорь Додон накануне повторно отказался утвердить назначение пяти министров и двух вице-премьеров.

Суд временно передал полномочия по назначению членов кабинета председателю парламента или премьер-министру, сообщает «Интерфакс».

Как писал iz.ru, Додон 21 декабря утвердил отставку главы МИДа и еще пяти членов правительства.

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