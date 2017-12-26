Додон рассказал о двух сценариях улучшения отношений Молдавии и России

Молдавия намерена предпринять шаги для нормализации отношений с Россией. Об этом рассказал «Известиям» молдавский президент Игорь Додон.

От отметил, что рассчитывает урегулировать проблемы и дипломатический кризис в двусторонних отношениях после Нового года.

«Есть два сценария, как вернуться к нормальным двусторонним отношениям. Первый сценарий — сразу после новогодних праздников (в ходе визита в Москву. –– Ред.). Второй — после парламентских выборов, которые пройдут во второй половине 2018 года. Я поговорил с премьер-министром и спикером парламента Молдавии, у них есть открытость и желание двигаться вперед», — сказал Додон.

Он отметил, что попытки молдавских политиков закрепить в конституции страны вектор на евроинтеграцию, ошибочен и неприемлем.

«Я считаю это категорически неприемлемым, потому что нельзя идеологию какой-то конкретной партии делать нормой конституции. Они вышли с этой инициативой, но на практике голосовать за подобные изменения смогут только лишь в июле», –– отметил молдавский лидер.

По словам Додона, в российско-молдавских отношениях есть и успехи.

«На уровне президентов, надо признать, этот год был очень успешным. Президенты России и Молдовы не раз встречались, и были приняты важные решения. На уровне правительств у нас, к сожалению, никакого сотрудничества в этом году не было. На уровне парламентов впервые за последние семь лет состоялись заседания российско-молдавской группы дружбы. И это прорыв», –– добавил президент.

Ранее Игорь Додон заявил, что Молдавия «не выживет» без сотрудничества с Россией.