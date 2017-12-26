Додон рассказал о вероятности вывода российских миротворцев из Приднестровья

Российские миротворцы должны остаться в Приднестровье и продолжить миссию по урегулированию конфликта. Об этом в интервью «Известиям» заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Он отметил, что призывы молдавских политиков вывести российских миротворцев с левого берега Днестра «являются пиаром с целью заручиться поддержкой Запада».

«Эта миссия была и остается успешной. Мое мнение: эта миссия должна быть продолжена. Политические заявления, сделанные представителями молдавского правительства в ООН и на других площадках, — просто попытка пиара в стремлении заручиться поддержкой прозападных столиц. Все понимают, что российские миротворцы останутся на Днестре», — сказал Додон.

Также он не исключил объединения с Приднестровьем в рамках федерации.

«Необходимо определиться со сценарием политического урегулирования. Если по текущим проблемам у президента, премьера и спикера парламента мнения совпадают, то по стратегическому видению взгляды разнятся. Мое мнение остается неизменным: необходимо предоставить Приднестровью особый статус. Но я не отказываюсь от идеи федеративного устройства государства», — сказал молдавский президент.

Помимо этого, Игорь Додон прокомментировал дипломатический кризис между Молдавией и Россией и рассказал о готовности молдавских политиков улучшать отношения с Москвой.

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Российские миротворцы останутся на Днестре