Прямой эфир

Додон рассказал о вероятности вывода российских миротворцев из Приднестровья

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские миротворцы должны остаться в Приднестровье и продолжить миссию по урегулированию конфликта. Об этом в интервью «Известиям» заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Он отметил, что призывы молдавских политиков вывести российских миротворцев с левого берега Днестра «являются пиаром с целью заручиться поддержкой Запада».

«Эта миссия была и остается успешной. Мое мнение: эта миссия должна быть продолжена. Политические заявления, сделанные представителями молдавского правительства в ООН и на других площадках, — просто попытка пиара в стремлении заручиться поддержкой прозападных столиц. Все понимают, что российские миротворцы останутся на Днестре», — сказал Додон.

Также он не исключил объединения с Приднестровьем в рамках федерации.

«Необходимо определиться со сценарием политического урегулирования. Если по текущим проблемам у президента, премьера и спикера парламента мнения совпадают, то по стратегическому видению взгляды разнятся. Мое мнение остается неизменным: необходимо предоставить Приднестровью особый статус. Но я не отказываюсь от идеи федеративного устройства государства», — сказал молдавский президент.

Помимо этого, Игорь Додон прокомментировал дипломатический кризис между Молдавией и Россией и рассказал о готовности молдавских политиков улучшать отношения с Москвой.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Российские миротворцы останутся на Днестре

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Додон раскритиковал парламент за решение сменить название языка на румынский
Додон заявил, что Молдавия не выживет без России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017