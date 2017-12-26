«Российские миротворцы останутся на Днестре»

Политическое урегулирование приднестровского конфликта выйдет на новый уровень после парламентских выборов в Молдавии. Президент страны Игорь Додон подчеркнул, что не исключает объединения с Приднестровьем в рамках федерации, и заверил в том, что не допустит вывода российских миротворцев с левого берега Днестра. Об этом молдавский лидер рассказал в интервью «Известиям», подводя итоги года в отношениях Москвы и Кишинева.

— Молдавия и Россия несколько раз оказывались на грани дипломатического кризиса в этом году. Были и позитивные сдвиги в отношениях. Как добиться стабильного сотрудничества, избегая крайностей?

— Есть два сценария, как вернуться к нормальным двусторонним отношениям. Первый сценарий, и я очень надеюсь, что удастся это осуществить, — сразу после новогодних праздников. Второй — после парламентских выборов, которые пройдут во второй половине 2018 года. Мы попытаемся и сделаем всё возможное, чтобы урегулировать проблемы сразу после Нового года. Я поговорил с премьер-министром и спикером парламента Молдавии, и, насколько я понимаю, у них есть открытость и желание двигаться вперед.

додон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Автор цитаты Надеюсь, во время моего визита в Москву будет возможность переговорить с руководством Российской Федерации. И уже после Нового года мы предпримем конкретные шаги.

— Правящие круги пытаются закрепить в конституции Молдавии вектор на евроинтеграцию. Вы по-прежнему считаете это ошибкой? Как собираетесь противодействовать?

— Я считаю это категорически неприемлемым, потому что нельзя идеологию какой-то конкретной партии, пусть даже и правящей, делать нормой конституции. Они вышли с этой инициативой, но на практике голосовать за подобные изменения смогут только лишь в июле. По конституции необходимо, чтобы прошло минимум шесть месяцев с момента выступления с этой инициативой. То есть уже в преддверии очередных парламентских выборов. Думаю, даже если они соберут необходимые 67 голосов, у меня есть возможность на 45 дней заблокировать это решение до повторного голосования. А там уже произойдут и роспуск парламента, и новые выборы. Поэтому вероятность того, что они успеют проголосовать за изменение конституции в нынешнем составе парламента, крайне ничтожна.

додон Фото: Global Look Prees/Caro/Bastian

— Ранее вы заявляли, что Молдавия должна стать наблюдателем при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Какие шансы получить этот статус в 2018 году?

— По моей инициативе в начале апреля был подписан меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС. И также в апреле я подал заявку на получение Молдовой статуса наблюдателя при организации. Де-факто такое решение было одобрено всеми президентами стран-участниц. Я уже участвовал в качестве наблюдателя в двух встречах совета ЕАЭС на уровне президентов. Сейчас председательство в Союзе у России, поэтому надеюсь, в начале весны, когда пройдет очередное заседание высшего совета ЕАЭС, на которое у меня уже есть приглашение, принятое решение будет оформлено юридически.

— В последние месяцы много шума в СМИ наделала инициатива правящей коалиции признать румынский язык государственным в Молдавии. Не угрожает ли это размыванию молдавской идентичности? Со своей стороны собираетесь принимать меры?

— Мы уже заручились поддержкой необходимого числа депутатов, чтобы заблокировать эти изменения. Для этого нужно, чтобы 34 депутата не поддержали законопроект. Есть 24 социалиста и еще пять коммунистов, которые не поддержат инициативу. Кроме того, я лично общался с другими депутатами, поэтому шансов, что авторы идеи по изменению языка наберут 67 голосов, нет.

додон Фото: Global Look Prees/Caro/Bastian

Автор цитаты Конечно, в этом направлении они очень активно работали в последние годы, но опросы общественного мнения и перепись населения показывают, что более 70% граждан Молдовы разговаривают на молдавском языке. Отсюда и делайте выводы.

— Нельзя обойти приднестровский вопрос. Спустя полтора года удалось все-таки провести переговоры в формате «5+2». Однако о политическом треке урегулирования до сих пор рано говорить?

— Этот год был успешным для решения текущих проблем на приднестровском направлении. Напоминаю, что в начале года впервые за последние 10 лет президент Молдовы поехал в Приднестровье. Я поехал туда по собственной инициативе. У нас состоялись две встречи с президентом Приднестровья, и мы наметили определенные шаги для решения проблем, которые волнуют жителей и левого, и правого берегов. В конце года в ноябре-декабре были конкретные решения, в том числе объявленные в формате «5+2». Более того, в прошедшую пятницу на закрытии парламентской сессии депутаты проголосовали за изменения законодательства, которые облегчают для жителей Приднестровья решение текущих вопросов. Например, признание гражданских актов, которые там выпускаются, и некоторые другие вопросы. Этот год был положительным.

додон Фото: Global Look Prees/Caro/Bastian

Автор цитаты Дальше нам предстоит самое важное — необходимо определиться со сценарием политического урегулирования. Если по текущим проблемам на правом берегу Днестра у президента, премьера и спикера парламента мнения совпадают, то по стратегическому видению взгляды разнятся.

Поэтому мы будем работать с самого начала 2018 года, чтобы согласовать общую позицию и сделать шаг вперед. Мое мнение остается неизменным: необходимо предоставить Приднестровью особый статус. Но я не отказываюсь от идеи федеративного устройства государства. Однако считаю, что это можно воплотить в жизнь только после парламентских выборов в Молдове, чтобы на уровне парламента и правительства появились политики, которые действительно хотят заняться этим вопросом.

— В этом году несколько раз звучали призывы со стороны правительств Молдавии и Украины вывести российских миротворцев из Приднестровья. Зачем делать такие резкие заявления, когда наметился прогресс? Какое будущее ждет миротворцев на левом берегу Днестра?

— В этом году исполнилось 25 лет с момента начала миротворческой операции на Днестре. Как я отмечал в июле и неоднократно в течение этого года, эта миссия была и остается успешной. Мое мнение: эта миссия должна быть продолжена. Политические заявления, сделанные представителями молдавского правительства в ООН и на других площадках, — просто попытка пиара в стремлении заручиться поддержкой прозападных столиц.

додон Фото: Global Look Prees/Caro/Bastian

Автор цитаты Поэтому думаю, в реальности это пустой пиар. Все понимают, что российские миротворцы останутся на Днестре.

— Однако одной из своих целей на посту президента вы ставили восстановление стратегического сотрудничества с Москвой. Каких-то успехов удалось добиться?

— Взаимоотношения между странами характеризуются контактами как минимум на четырех уровнях. На уровне президентов, надо признать, этот год был очень успешным. Президенты России и Молдовы не раз встречались, и были приняты важные решения. На уровне правительств у нас, к сожалению, никакого сотрудничества в этом году не было. Более того, российский сопредседатель межправкомиссии был объявлен персоной нон грата. На уровне парламентов впервые за последние семь лет состоялись заседания российско-молдавской группы дружбы. И это прорыв.

Да и на региональном уровне у нас очень хорошее сотрудничество, подписаны десятки соглашений. Получается, что у нас плохая динамика только на уровне правительств. Будем решать эту проблему в начале следующего года. Если не получится, то займемся этим после парламентских выборов.