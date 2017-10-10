Прямой эфир
Мир
Россия добилась выплаты 1,4 млрд рублей от дочерней компании HSBC
Экономика
Суд признал законным введение временной администрации в банке «Югра»
Мир
Глава Комитета регионов ЕС: каждый пятый европеец живет в бедности
Мир
Ракетные испытания КНДР угрожают безопасности гражданской авиации
Общество
Суд по делу Шакро Молодого отложен на неделю из-за неявки свидетелей

Вопреки провокациям

Россия поддерживает воссоздание и развитие отношений с Молдавией
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин в преддверии заседания cовета глав государств СНГ в Сочи провел переговоры с главами Молдавии и Таджикистана Игорем Додоном и Эмомали Рахмоном. В ходе встречи с молдавским президентом Владимир Путин обсудил пути урегулирования приднестровского конфликта и процесс взаимодействия двух стран на фоне провокаций.

Игорь Додон с начала года трижды встречался с российским лидером - это уже четвертый визит президента Молдавии в РФ. В этот раз он прибыл в нашу страну для участия в саммите СНГ. Именно Молдавия должна была председательствовать в Содружестве в этом году и организовывать встречу глав государств. Однако Кишинев отказался от этой роли еще до избрания нового главы Молдавии.

В начале встречи Владимир Путин отметил, что в 2017 году исполняется 25 лет дипломатическим отношениям между Россией и Молдавией.

- Много событий произошло за эти годы. Немало трагических событий. В этой связи мы высоко ценим ваши усилия по нормализации российско-молдавских отношений. Видим, что процесс идет непросто, но исходим из того, что в его положительном завершении заинтересованы как народ Молдавии, так и народ Российской Федерации, - сказал президент России.

Игорь Додон, в свою очередь, отметил, что прошло всего 10 месяцев с момента восстановления отношений двух стран на уровне первых лиц, но уже есть положительные результаты. Так, по оценке молдавского лидера, за первые 7 месяцев 2017 года экспорт товаров из Молдавии в Россию вырос на 17%, в том числе яблок - в 3 раза, а винограда - в 19.

- Не всем нравится возобновление нашего стратегического партнерства, - подчеркнул Игорь Додон. - Были попытки спровоцировать руководство наших стран на конфронтацию.

Сближению с Россией, по его словам, мешают и внешние, и внутренние силы. Однако 65% жителей страны, заверил президент Молдавии, выступают за сотрудничество с Москвой.

- Большинство граждан, вопреки провокациям правительства и парламентского большинства, понимают ситуацию, - заявил он.

Молдавский лидер поблагодарил Владимира Путина за реакцию на запрет российским артистам и чиновникам въезда в страну в июле 2017 года. Тогда Москва не стала вводить ответные меры в отношении граждан Молдавии. Президент РФ в свою очередь отметил, что Россия специально пошла на уступки при открытии рынка для ряда молдавских товаров и либерализации миграционного законодательства в отношении граждан республики.

- Я должен прямо сказать, что это сделано не то чтобы авансом, но с целью поддержки ваших усилий, направленных на нормализацию российско-молдавских отношений, - сказал Владимир Путин. - Хотим поддержать ваши искренние намерения воссоздать и развивать российско-молдавские отношения. Россия в будущем будет, безусловно, строить экономические контакты исходя из уровня нашего политического взаимодействия.

Российский лидер также заявил, что Москва продолжит выступать гарантом разрешения приднестровского кризиса в интересах всех сторон конфликта и всех людей, проживающих на этой территории.

По словам Игоря Додона, начать масштабное решение приднестровской проблемы можно будет только с новым составом парламента, выборы в который пройдут в следующем году. Молдавский лидер заверил, что решение проблемы Приднестровья - его стратегическая задача как президента. 

В этот же день Владимир Путин провел встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он прибыл в Россию несмотря на семейную трагедию: накануне скончался его брат Нуриддин Рахмонов.

- Сам по себе приезд Эмомали Рахмона в такие нелёгкие для него дни получил высокую оценку в Москве, - подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - У него скончался старший брат, несмотря на это он нашел все-таки возможность приехать на саммит (СНГ) и провести отдельную встречу с президентом Владимиром Путиным.

Беседа глав двух государств прошла без присутствия прессы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017