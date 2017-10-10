Президент РФ Владимир Путин в преддверии заседания cовета глав государств СНГ в Сочи провел переговоры с главами Молдавии и Таджикистана Игорем Додоном и Эмомали Рахмоном. В ходе встречи с молдавским президентом Владимир Путин обсудил пути урегулирования приднестровского конфликта и процесс взаимодействия двух стран на фоне провокаций.

Игорь Додон с начала года трижды встречался с российским лидером - это уже четвертый визит президента Молдавии в РФ. В этот раз он прибыл в нашу страну для участия в саммите СНГ. Именно Молдавия должна была председательствовать в Содружестве в этом году и организовывать встречу глав государств. Однако Кишинев отказался от этой роли еще до избрания нового главы Молдавии.

В начале встречи Владимир Путин отметил, что в 2017 году исполняется 25 лет дипломатическим отношениям между Россией и Молдавией.

- Много событий произошло за эти годы. Немало трагических событий. В этой связи мы высоко ценим ваши усилия по нормализации российско-молдавских отношений. Видим, что процесс идет непросто, но исходим из того, что в его положительном завершении заинтересованы как народ Молдавии, так и народ Российской Федерации, - сказал президент России.

Игорь Додон, в свою очередь, отметил, что прошло всего 10 месяцев с момента восстановления отношений двух стран на уровне первых лиц, но уже есть положительные результаты. Так, по оценке молдавского лидера, за первые 7 месяцев 2017 года экспорт товаров из Молдавии в Россию вырос на 17%, в том числе яблок - в 3 раза, а винограда - в 19.

- Не всем нравится возобновление нашего стратегического партнерства, - подчеркнул Игорь Додон. - Были попытки спровоцировать руководство наших стран на конфронтацию.

Сближению с Россией, по его словам, мешают и внешние, и внутренние силы. Однако 65% жителей страны, заверил президент Молдавии, выступают за сотрудничество с Москвой.

- Большинство граждан, вопреки провокациям правительства и парламентского большинства, понимают ситуацию, - заявил он.

Молдавский лидер поблагодарил Владимира Путина за реакцию на запрет российским артистам и чиновникам въезда в страну в июле 2017 года. Тогда Москва не стала вводить ответные меры в отношении граждан Молдавии. Президент РФ в свою очередь отметил, что Россия специально пошла на уступки при открытии рынка для ряда молдавских товаров и либерализации миграционного законодательства в отношении граждан республики.

- Я должен прямо сказать, что это сделано не то чтобы авансом, но с целью поддержки ваших усилий, направленных на нормализацию российско-молдавских отношений, - сказал Владимир Путин. - Хотим поддержать ваши искренние намерения воссоздать и развивать российско-молдавские отношения. Россия в будущем будет, безусловно, строить экономические контакты исходя из уровня нашего политического взаимодействия.

Российский лидер также заявил, что Москва продолжит выступать гарантом разрешения приднестровского кризиса в интересах всех сторон конфликта и всех людей, проживающих на этой территории.

По словам Игоря Додона, начать масштабное решение приднестровской проблемы можно будет только с новым составом парламента, выборы в который пройдут в следующем году. Молдавский лидер заверил, что решение проблемы Приднестровья - его стратегическая задача как президента.

В этот же день Владимир Путин провел встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он прибыл в Россию несмотря на семейную трагедию: накануне скончался его брат Нуриддин Рахмонов.

- Сам по себе приезд Эмомали Рахмона в такие нелёгкие для него дни получил высокую оценку в Москве, - подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - У него скончался старший брат, несмотря на это он нашел все-таки возможность приехать на саммит (СНГ) и провести отдельную встречу с президентом Владимиром Путиным.

Беседа глав двух государств прошла без присутствия прессы.