Молдавский депутат уточнил статус полномочий президента Додона

Полномочия президента Молдавии Игоря Додона временно приостановлены исключительно по вопросу назначения новых министров, в остальном он продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

Об этом заявил депутат молдавского парламента Сергей Сырбу. Он уточнил, что с юридической точки зрения «это правильно называется «временная невозможность исполнения обязанностей президента», но только по вопросу назначения новых членов правительства», — передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, председатель парламента Молдавии Андриан Канду ранее заявил о своем назначении временно исполняющим обязанности президента по вопросу выбора новых членов правительства.

Конституционный суд Молдавии 2 января временно отстранил Додона от исполнения обязанностей, чтобы деблокировать процесс обновления состава правительства.