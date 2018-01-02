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Молдавский депутат уточнил статус полномочий президента Додона

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Полномочия президента Молдавии Игоря Додона временно приостановлены исключительно по вопросу назначения новых министров, в остальном он продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

Об этом заявил депутат молдавского парламента Сергей Сырбу. Он уточнил, что с юридической точки зрения «это правильно называется «временная невозможность исполнения обязанностей президента», но только по вопросу назначения новых членов правительства», — передает «РИА Новости»

Как сообщал портал iz.ru, председатель парламента Молдавии Андриан Канду ранее заявил о своем назначении временно исполняющим обязанности президента по вопросу выбора новых членов правительства.

Конституционный суд Молдавии 2 января временно отстранил Додона от исполнения обязанностей, чтобы деблокировать процесс обновления состава правительства. 

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