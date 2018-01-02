Спикер парламента Молдавии объявил себя врио президента страны

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил о своем назначении временно исполняющим обязанности (врио) президента и объявил, что выберет новых членов правительства.

По его словам, Конституционный суд Молдавии предоставил ему полномочия главы государства для преодоления «институционной блокады, которую устроил президент Игорь Додон».

«В качестве временно исполняющего обязанности президента, я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге», — приводит «Интерфакс» слова Канду.

По данным агентства, церемония подписания указов и приведения к присяге новых министров может состояться 5 января.

Как сообщал портал iz.ru, Конституционный суд Молдавии 2 января временно отстранил Додона от исполнения обязанностей, чтобы деблокировать процесс обновления состава правительства.

Додон накануне повторно отказался утвердить назначение пяти министров и двух вице-премьеров, нарушив таким образом закон, позволяющий главе государства однократно отклонить предложенные премьер-министром кандидатуры членов кабинета.