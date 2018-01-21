Додон назвал партнерство с Россией залогом сохранения Молдавии

Стратегическое партнерство с Россией является залогом и гарантией сохранения и укрепления молдавской государственности. С таким заявлением выступил президент республики Игорь Додон.

Глава государства подчеркнул, что без России Кишинев не сможет решить те проблемы, с которыми сталкивается страна. При этом Додон указал на необходимость сохранения отношений с Западом, передает телеканал НТВ.

Политик подчеркнул, что и дальше будет отстаивать эти принципы вне зависимости от позиции США, России и Евросоюза.

Игорь Додон неоднократно высказывался за восстановление отношений с Россией, однако его позиция идет вразрез с действиями парламента Молдавии.

Из последних инициатив парламентариев отметим ограничение вещания российских новостных и информационно-аналитических программ в стране и намерение выставить счет «за оккупацию Приднестровья».