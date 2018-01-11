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МИД РФ ответил на запрет российских новостных программ в Молдавии

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Молдавский закон о запрете российских новостных и информационно-аналитических программ является очередным антироссийским выпадом со стороны парламента Молдавии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

Она подчеркнула, что «русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению» и Россия оставляет за собой право на ответные меры.

«Со своей стороны, подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры», — сказала дипломат, отметив, что –– «[Молдавия] всё дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения».

10 января спикер молдавского парламента Андриан Канду утвердил закон, предусматривающий ограничение трансляции российских каналов, проигнорировав президента страны Игоря Додона, который выступал против законопроекта.

Теперь в республике будут транслироваться теле- и радиопередачи политического и военного характера только из Евросоюза, США и Канады.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия президента Игоря Додона.

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